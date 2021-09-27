الإثنين 27 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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عالم

المغرب: إنقاذ 58 شخصًا فى عرض البحر أثناء محاولتهم الهجرة غير المشروعة

الهجرة الغير شرعية
الهجرة الغير شرعية

أنقذت السلطات المغربية، قاربًا في عرض ساحل مدينة طانطان، على متنه 58 شخصًا، بينهم سيدة وقاصر، أثناء محاولتهم الهجرة بصورة غير مشروعة، وجميعهم من جنسية مغربية.


وأكد مندوب الصيد البحري بمدينة طانطان أنه تم العثور على قارب خشبي، على متنه 58 مهاجرًا، كانوا في "حالة خطر في عرض البحر"، حيث تم تحديد موقع القارب على مسافة 45 ميلًا غرب ميناء طانطان.


وأضاف أنه بعد التنسيق مع البحرية المغربية وجميع السلطات المعنية، تم إنقاذ وتقديم المساعدة لهؤلاء الأشخاص، حيث تم إجلاؤهم إلى ميناء طانطان لتلقي الرعاية الصحية.

 

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأحد تسجيل 734 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي المصابين إلى 929 ألفا و305 حالات.

 

وعلى صعيد آخر ، ذكرت وزارة الصحة المغربية في بيان أنه تم تسجيل 35 حالة وفاة؛ ليصل الإجمالي إلى 14 ألفا و167 حالة، فيما بلغت حالات الشفاء 1420 حالة؛ ليبلغ الإجمالي 898 ألفا و672 حالة.

 

والولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

المغرب صور على صورة تنسيق خشب أشخاص مشروع بحر مساعدة الرعاية الصحية البحر البحرية

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