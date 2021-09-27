إيران.. تفكيك خلية إرهابية حاولت استهداف أمن المناطق المحاذية للحدود مع العراق

أعلنت وزارة المخابرات الإيرانية عن تفكيك خلية إرهابية كانت تحاول استهداف أمن المناطق الإيرانية الحدودية مع العراق، حسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية.

وحسب بيان عن وزارة الأمن الإيرانية تمكن عناصر الوزارة من كشف وتفكيك الخلية الإرهابية جنوب غرب محافظة خوزستان جنوب غرب إيران.

وأكد البيان على أن عناصر وزارة الأمن الإيرانية تمكنوا من ضبط أسلحة كانت بحوزة الخلية الإرهابية فيما لم يكشف البيان عدد أفراد الخلية الإرهابية والجهة التابعين لها.

وذكرت الوزارة أن العملية جاءت تزامنا مع توجه الآلاف من الإيرانيين إلى الحدود الجنوبية الغربية بنية العبور إلى الأراضي العراقية للمشاركة في زيارة الأربعين.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، عن تسجيل 290 حالة وفاة و10 آلاف و843 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الوزارة، وفق ما أوردته وكالة أنباء (فارس) الإيرانية، أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد تجاوز الخمسة ملايين و519 ألفا و728 حالة، مشيرة إلى أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في إيران ارتفع إلى 119 ألفا و82 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.



تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.