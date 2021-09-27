الإثنين 27 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أمن قنا يكثف جهوده لكشف ملابسات حادث إطلاق النار في أبو تشت

إطلاق النار
إطلاق النار

أصيب شاب بطلقات نارية، مساء اليوم الأحد، بقرية الرزقة التابعة لمركز أبو تشت شمالي قنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا، من مركز شرطة أبو تشت، بإصابة محمود معتمد عدلي، 33 عاما، بطلقات نارية، بقرية الرزقة في أبوتشت.

ونقل المصاب إلى مستشفى أبوتشت،  لتلقي العلاج اللازم، تحت إشراف الدكتور أحمد المحلاوي،  مدير المستشفى.

 وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وتكثف الأجهزة الأمنية بقنا، من جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وضبط الجناة.

وكان قد لفظ شاب أنفاسه الأخيرة، متأثرًا بإصابته، بطلق ناري، بعد تصديه لسطو مسلح على منطقته، خلف العمارات السكنية بكلاحين قفط، جنوب محافظة قنا.

وتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بإصابة السمان عبداللطيف مهدي 34 عاما، بطلق ناري بالركبة اليسرى، خلال تصديه لمحاولة سطو مسلح بدائرة سكنة، بقرية كلاحين قفط جنوب قنا.

وتم نقل المصاب إلى مستشفى قنا العام ، وتوفي هناك متأثرا بإصابته، وتحرر محضر بالواقعة أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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