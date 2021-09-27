الإثنين 27 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ارتفاع سعر الدينار الكويتى اليوم الإثنين لدى البنوك

الدينار الكويتى
الدينار الكويتى

عاود سعر الدينار الكويتي للبيع والشراء لدى البنوك الارتفاع بشكل طفيف أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين الموافق 27 /9/ 2021، وسط حالة من التذبذب شهدتها أسعار العملات الأجنبية أمام العملة الوطنية بداية منذ مطلع شهر سبتمبر الجارى.


سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 27-9-2021
 

وتراوح سعر شراء الدينار الكويتي فى مستهل تعاملات اليوم الإثنين بين 48.46 جنيه و51.97 جنيه، بينما تراوح سعر بيع الدينار الكويتي ما بين 52.326 جنيه و52.376 جنيه، حيث ارتفع سعر الشراء لدى البنك المركزى المصرى من 51.9743 جنيه لـ 52.0011 جنيه، وتراجع سعر البيع من 52.4037 جنيه لـ 52.3436 جنيه، واستقر سعر الدينار الكويتي "بنكنوت" ببنك مصر  للشراء عند 49.45 جنيه، وارتفع سعر البيع من 52.301 جنيه لـ 52.3132 جنيه، وفيما يخص سعر دينار كويتي "تحويل" استقر سعر الشراء عند 49.45 جنيه  وارتفع سعر البيع  من 52.301 جنيه لـ 52.3132 جنيه.
 

بينما تراجع سعر الدينار الكويتي "بنكنوت" لدى البنك الأهلي المصري من 49.3375 جنيه لـ 49.28 جنيه  للشراء وارتفع سعر البيع من 52.301 جنيه لـ 52.3323 جنيه، وتراجع سعر دينار كويتي "تحويل" من 49.3375 جنيه  لـ 49.28 جنيه للشراء ، وارتفع  سعر البيع من 52.301 جنيه لـ 52.3323 جنيه.
 

وسجل سعر شراء الدينار الكويتي لدى بنك الإسكندرية تراجع طفيف من  48.46 جنيه لـ 48.44 جنيه  للشراء، فى حين استقر سعر البيع عند 52.3 جنيه، وبلغ سعر الدينار الكويتي لدى البنك التجاري الدولي 49.3734 جنيه للشراء 52.3762 جنيه للبيع.
 

يشار إلى أن دولة الكويت أعلنت عن منح جرعة ثالثة لها من لقاح كورونا المستجد، لتعزيز لمناعتهم أمام خطر انتشار فيروس كورونا، لـ 3 فئات، هى: من تزيد أعمارهم على 60 سنة،  الفئات الأكثر عرضة للإصابة، مثل العاملين في المجال الصحي، فئة ذوي أمراض نقص المناعة.
 

كانت معدلات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا داخل دولة الكويت قد شهدت تراجعًا، ما ترتب عليه تصنيفها دوليًا بين الجهات الآمنة من الناحية الصحية لحركة السفر والطيران لدى دول الإتحاد الأوروبى، ومن المنتظر أن تتخذ دول الاتحاد الأوروبى حدودها أمام مواطنى الكويت ضمن قائمته بشأن "الدول الآمنة من الناحية الوبائية".

الدينار الكويتي سعر عملات الجنيه المصري كورونا

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