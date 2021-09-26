وزير قطاع الأعمال يكشف تفاصيل جديدة عن «جسور» بندوة النصر غدًا

تعقد شركة النصر للتصدير والاستيراد جسور إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري بالتعاون مع لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال، صباح غدا الاثنين، ندوة حول مبادرة جسور لدعم حركة التجارة الخارجية في أفريقيا ودعم الصادرات المصرية، بحضور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام .

وتستهدف وزارة قطاع الأعمال العام الترويج لـ 30 ألف منتج عبر كتالوج "جسور " خلال ستة شهور.

وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام إن الترويج للمنتجات مقرر أن يتم بالتعاون مع 5 آلاف مصنع ومنتج.

وأطلقت الوزارة منصة تجميع بيانات ومنتجات الشركات المصرية لوضعها في كتالوج "جسور" الذي تطبقه شركة النصر للاستيراد والتصدير.

وأضاف الوزير أن إطلاق مشروع جسور بدأ قبل عامين لتوفير خدمة الشحن البحري لميناء العين السخنة - مومباسا.

وأشار إلى أنه سيصل بمنتجات مصر إلى 35 دولة من خلال 16 مركزا عالميا بالإضافة لفرعين في شرق أفريقيا سيتم افتتاحها من خلال شركة يتم تأسيسها بالشراكة مع القطاع الخاص.

ويقدم مشروع جسور حزمة من الخدمات اللوجيستية بما يسهل على صغار المصدرين للوصول بمنتجاتهم للأسواق الخارجية.

وتتضمن الخدمات التخزين والتأمين والتمويل والتحصيل إضافة إلى إتاحة البيع بالتقسيط.

وأوضح الوزير أنه تم توقيع بروتوكولات مع الغرف التجارية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة و10 مجالس تصديرية وجهاز تنمية المشروعات الوطنية لدعم المبادرة من خلال تعريف الأعضاء في هذه الكيانات، لافتا إلى أنه سيتم تشغيل أول 6 فروع خلال سبتمبر المقبل على أن يتم افتتاح إجمالي الفروع خلال الربع الأول من 2022.

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع مصلحة الضرائب للتحقق من صحة ودقة البيانات المسجلة.