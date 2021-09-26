الأحد 26 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفاصيل انتحار ربة منزل شنقًا بالمطرية بسبب مشاكل أسرية

كشفت تحريات رجال مباحث القاهرة فى واقعة العثور على جثة سيدة مشنوقة داخل شقتها بمنطقة المطرية، أنها أقدمت على الانتحار والتخلص من حياتها بسبب مرورها بحالة نفسية سيئة ومشاكل أسرية.

تلقى قسم شرطة المطرية بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثة لسيدة، داخل منزلها، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة ربة منزل في منتصف العشرينيات من العمر، ترتدي كامل ملابسها وحول رقبتها إصابات، وبسؤال أسرة المجني عليها اتهمت الزوج بقتلها بسبب وجود خلافات، وقام رجال المباحث بالتحفظ على الزوج وجار مناقشة الجيران لمعرفة وجود خلافات بين المجنى عليها وزوجها من عدمه، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة للوقوف على تردد أشخاص غرباء على العقار من عدمه، ورجحت التحريات إقدامها على الانتحار وتم تحرير محضر بالواقعة. 

قسم شرطة خلافات مباحث القاهرة مشاكل اسرية كاميرات المراقبة انتحار ربة منزل أجهزة الأمنية تفريغ كاميرات المراقبة

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