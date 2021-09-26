طلب التحريات حول وفاة طفلة فى سقوط لعبة بملاهى الإسكندرية

قررت نيابة المنتزة أول بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول مصرع طفلة سقطت من لعبة ملاهي بمنطقة الراس السوداء لتلقي مصرعها في الحال، وحجز أحد العاملين بالملاهي على ذمة التحقيقات، وطلب ملف الملاهي من جهات الترخيص، وتشكيل لجنة فنية لتحديد وسائل الأمان بالملاهي.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزة أول، يفيد بورود بلاغ بسقوط طفلة من لعبة بملاهي بمنطقة الرأس السوداء ونقلها للمستشفى وتوفيت فور وصولها إلى المستشفى وتبين سقوط طفلة 12 سنة، من لعبة الإعصار بعد تشغيل اللعبة بدقائق.

بسؤال أهلية الفتاة أفادوا بأنهم كانوا في فسحة لملاهي فرحة، وقامت الطفلة، بركوب لعبة الإعصار، وفور تشغيل اللعبة بعده دقائق فوجئوا بسقوط الطفلة من على مسافة 10 أمتار وتخبطها في أجزاء من اللعبة، وتوجهوا بها إلى أحد المستشفيات ولفظت انفسها الأخيرة بها، تم تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وقررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية سرعة طلب تحريات المباحث حول وفاة طفلة إثر سقوطها من الطابق الثالث، بالتزامن مع صلاة عيد الأضحى المبارك، وسؤال شهود العيان عن الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة.

تلقى اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ بسقوط طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، من الطابق الثالث، بشارع قصر القويري بمنطقة الهانوفيل العجمي، وتم نقلها الي المستشفى لتلقي العلاج.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم الي مكان الواقعة والمستشفي، وبالمعاينة والفحص تبين سقوط طفلة من الطابق الثالث بالتزامن مع وقت صلاة عيد الأضحى بعد أن تركتها والدتها وقت الصلاة وعادت فوجدتها ملقاة على الأرض، فتم نقلها إلى أحد المستشفيات الخاصة، إلا أنها توفيت متأثرة بإصابتها، تم نقل الطفلة الي المشرحة تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.