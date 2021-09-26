الأحد 26 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

الرئاسة الجزائرية: تعيين مدير للديوان ومتحدث رسمى باسمها جديدين

عبد المجيد تبون
عبد المجيد تبون

أعلنت الرئاسة الجزائرية عن تعيينات جديدة في منصبي مدير ديوان الرئاسة والمتحدث الرسمي باسم الرئاسة.

وأوضحت الرئاسة الجزائرية، في بيان اليوم الأحد، أن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون وقع، اليوم، مرسومين رئاسيين، تم بموجبهما تعيين عبدالعزيز خلف مديرًا لديوان رئاسة الجمهورية، وسمير عقون ناطقًا رسميًا لها.

وجاء نص البيان: "وقع رئيس الجمهورية الجزائرية عبدالمجيد تبون، اليوم، مرسومًا رئاسيًا؛ تم تعيين بموجبه عبدالعزيز خلف مديرًا لديوان رئاسة الجمهورية خلفًا لنور الدين بغداد الدايج الذي تم تكليفه لمهام أخرى". 

وأضاف البيان: "كما وقع الرئيس مرسومًا رئاسيًا، وتم تعيين بموجبه سمير عقون ناطقًا رسميًا للرئاسة الجمهورية".

الرئاسة الجزائرية عبد المجيد تبون عبد العزيز خلف سمير عقون نور الدين بغداد

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