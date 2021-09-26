الأحد 26 سبتمبر 2021
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محافظات

محافظ دمياط تقرر تعديل تنسيق القبول بالثانوي الفني

الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض

وافقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على تعديل تنسيق القبول بمدارس المرحلة الثانوية للتعليم الفنى للعام الدراسى ٢٠٢٢/٢٠٢١ حيث تم النزول بتنسيق القبول بمدارس التعليم الثانوى الفنى وفقًا للجداول المرفقة.

وقال عادل عثمان، مدير مديرية التربية والتعليم، إنه تم قبول الطلبة الحاصلين على الإعدادية العامة من المدارس الخاصة، بالمدارس الفنية حسب محل إقامة ولى الامر وحسب التنسيق المُعلن لكل إدارة، مشيرًا إلى أنه يتم القبول بالمدرسة الفندقية برأس البر ومدارس التعليم والتدريب المزدوج بعد اجتياز الاختبارات والمقابلة الشخصية وفق الكثافة القانونية، كما نوه إلى أنه فى حالة اختلاف محل إقامة الطالب المثبت ببطاقة ولى الأمر عن الإدارة التعليمية التى حصل منها على الشهادة الإعدادية يتم القبول بمدارس محل الإقامة الجديد المثبت ببطاقه ولى الامر بعد الحصول على موافقة مدير عام التعليم الفنى، كما لا يحق للطالب التقدم إلى مدرسة دمياط الجديدة للتعليم والتدريب المزدوج من الإدارات التعليمية عدا دمياط الجديدة، الا فى حالة عدم وجود النوعية او التخصص الذى يرغب فى الالتحاق به باداراته التعليمية.

كما ذكر أنه حال رغبة الطالب فى الالتحاق بتخصص غير موجود باداراته التعليمية، يتقدم ولى الأمر بطلب لمدير عام التعليم الفنى الالتحاق بأقرب مدرسة بها التخصص الذى يرغب الالتحاق به، على أن يحصل على الحد الأدنى للمدرسة حسب التنسيق المعلن والتخصص المطلوب داخل المدرسة، وإذا سمحت الكثافة بذلك، كما يقبل طلبة التعليم العام الحاصلين على مجموع من (١٧٠:١٤٠) فى التعليم المهنى، على أن يستثنى من شروط النطاق الجغرافى والمجموع "كما يمكن الموافقة على تحويل الطالب لنظام العمال فى حالة طلبه"، وذلك فى حالات طلبة الدمج وأبناء دور رعاية الأيتام وذوى الإعاقة وأصحاب الأمراض المستعصية (أمراض القلب، الأورام، ضعف المناعة، الفشل الكلوى) وذلك بتقرير طبى معتمد من القومسيون الطبى للطلبة.

محافظ دمياط محافظة دمياط الدكتورة منال عوض أحداث دمياط دمياط

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