الأحد 26 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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محافظات

إجراء الكشف الطبي للطلاب الجدد بكليات الوادي الجديد

صورة من الحدث
صورة من الحدث

بدأت كليات جامعة الوادي الجديد في إجراء الكشف الطبي للطلاب الجدد وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة؛ للوقاية من فيروس كورونا، تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادى الجديد.

وقال الدكتور أحمد حرباوي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إنه تم توجيه القائمين على إجراءات الكشف الطبي للطلاب الجدد بتوفير كل التسهيلات وسبل الراحة والأمان للطلاب مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا لضمان سلامة الطلاب والعاملين بالجامعة.

وقال إن إجراء الكشف الطبى للطلاب الجدد بكليات الجامعة سيتم بمقر كلية التربية لطلاب مركزى الخارجة وباريس وقراهم، وبمقر مكتب الجامعة بمدينة موط لطلاب مراكز الداخلة وبلاط والفرافرة وقراهم وذلك وفقًا للجدول الذى أعلنته الجامعة مسبقًا.

أشار حرباوي إلى أن يوم الخميس 30 سبتمبر سيخصص للطلاب اللذين تخلفوا عن موعد الكشف بالمواعيد المعلنة بكليات الجامعة، مضيفًا أن الخميس المقبل مخصص لتخلفات جميع طلاب الكليات بالجامعة.

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رئيس جامعة الوادي الجديد الكشف الطبى للطلاب الجدد إجراءات إحترازية ووقائية فيروس كورونا الراحة والأمان كلية التربية الدورة التدريبية

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