الأحد 26 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

هل يزيد انقطاع الطمث من مخاطر الإصابة بأمراض القلب؟

انقطاع الطمث
انقطاع الطمث

انقطاع الطمث هو تتوقف الدورة الشهرية عند المرأة، وعادة يحدث هذا بين عمر 45 و55 سنة، ففي الوقت الذي يستعد جسمك لانقطاع الطمث، هناك فترة انتقالية يمكن أن تستمر لمدة تصل إلى 10 أعوام. 

 

ويمكن أن تؤثر التغييرات خلال هذا الوقت على صحة جسمك بالكامل، بما في ذلك قلبك، ففي التقرير التالي أوضح الأطباء بموقع "health central" الطبي، علاقة فترة انقطاع الطمث وخطر الإصابة بأمراض القلب.

 

ما هي العلاجات المتاحة لأعراض سن اليأس؟

لا تحتاج العديد من النساء إلى علاج لأعراض انقطاع الطمث، ولكن إذا كنت بحاجة إلى علاج، فإن العلاج بالهرمونات البديلة هو خيار شائع.

 

ويمكن تناول العلاج التعويضي بالهرمونات عن طريق الفم، على شكل هلام جلدي أو بخاخ، فكل من هذه لها فوائدها العلاجية، حيث يمكن علاج العديد من الأعراض الشائعة لانقطاع الطمث بنفس الدواء.

 

هل يزيد انقطاع الطمث من مخاطر الإصابة بأمراض القلب؟

هناك زيادة في أمراض القلب وأحداث القلب والأوعية الدموية لدى النساء أثناء انقطاع الطمث، حيث كان الإستروجين والبروجسترون المنتجان في سنوات الإنجاب المبكرة وقائين ضد النوبات القلبية والسكتات الدماغية، لذلك مع انخفاض هذه الهرمونات بعد انقطاع الطمث، تزداد مخاطر الإصابة بهذه الأمراض بشكل طبيعي لجميع النساء.

 

هل يزيد سن اليأس المبكر بخطر الإصابة بأمراض القلب؟

فيما أكد الأطباء، أن انقطاع الطمث المبكر يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، فهذا الخطر أعلى إذا كنت من المدخنين، لذلك ينصح الأطباء بضرورة الإقلاع عن التدخين.

 

كما نوه الخبراء بضرورة التنازل عن العادات الغذائية الخاطئة، والاهتمام بضرورة إدخال الخضروات والفاكهة، حيث يجب على النساء زيادة تناول الخضروات وتناول مجموعة متنوعة من الأطعمة الصحية للمساعدة في الحفاظ على صحة القلب خلال منتصف العمر، بالإضافة إلى المواظبة على ضرورة ممارسة التمارين الرياضية مثل رياضة المشي، أو السباحة. 

العادات الغذائية أمراض القلب النوبات القلبية الدورة الشهرية الطمث السكتات الدماغية

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وائل لطفي

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