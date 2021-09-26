في نقاط.. شروط وإجراءات الخاصة بتجديد بطاقة الرقم القومي
يرصد «الدستور» الوثائق والمستندات اللازمة لتجديد بطاقة الرقم القومي للمصريين المقيمين في المملكة العربية السعودية، وفقًا لما نشرته القنصلية المصرية بجدة وهي كالتالي:
الوثائق والمستندات المطلوبة:
- استيفاء وطباعة نموذج تجديد بطاقة الرقم القومي من هنا وتقديمه للموظف المختص عند الحضور لمقر القنصلية.
- صورة من بطاقة الرقم القومي في كل الأحوال.
مستند إثبات الشخصية:
أصل بطاقة الرقم القومي، أو أصل جواز السفر المصرى، أوأصل رخصة القيادة المصرية.
مستند إثبات الحالة الإجتماعية:
يمكن للمواطن إثبات حالته الإجتماعية حال الرغبة في تغييرها عن آخر بطاقة رقم قومي صادرة له بأحد المستندات التالية:
- (أعزب / أنسة): إقرار المواطن علي نفسه يقوم بتوقيعه عند الحضور لتقديم الأوراق أمام الموظف المختص.
- (متزوج / متزوجة / مطلق / مطلقة ) وثيقة الزواج أو الطلاق المصرية، أو وثيقة الزواج أو الطلاق الأجنبية مصدقا عليها من وزارة الخارجية المصرية أو وزارة خارجية الدولة التي سيتم تقديم المستندات بها.
- (أرمل / أرملة) شهادة وفاة الزوج أو الزوجة الصادرة من السلطات المصرية المختصة أو شهادة الوفاة الأجنبية مصدقا عليها من وزارة الخارجية المصرية أو وزارة خارجية الدولة التي سيتم تقديم المستندات بها.
- (متزوج / متزوجة) إذا كان اسم الزوج مدون بجواز سفر الزوجة المصري، مع إقرار الزوجين علي الاستمارة باستمرار العلاقة الزوجية حتي تاريخه.
مستند إثبات محل الإقامة:
يمكن للمواطن إثبات محل إقامته حال الرغبة في تغييرها عن أخر بطاقة رقم قومي صادرة له بأحد المستندات التالية:
- جواز السفر المصري أو رخصة القيادة المصرية، ولا يشترط سريانها.
- إيصال استهلاك مرافق منزلي (كهرباء / غاز / تليفون / مياه).
- يمكن إثبات محل الإقامة بموجب إقرار أحد الأقارب حتي الدرجة الرابعة بالموافقة علي تغيير محل إقامة طالب البطاقة علي محل إقامته مع تقديم القريب أحد المستندات بالبند 1و2، وما يثب صلة القرابة.
مستند إثبات المهنة أو الوظيفة:
يمكن للمواطن إثبات مهنته أو وظيفته بأحد المستندات التالية:
- عقد عمل أو إفادة من جهة العمل موضحا به المسمي الوظيفي مصدقا عليه من وزارة الخارجية المصرية أو وزارة خارجية الدولة التي يتم تقديم المستندات بها, و المستشار العمالي.
- بالنسبة للوظائف الحكومية يجب تقديم خطاب رسمي معتمد من جهة العمل داخل مصر ومصدقا عليه من الخارجية المصرية يفيد بالمسمي الوظيفي، وفي حالة مرور 5 سنوات علي إصدار اّخر بطاقة رقم قومي أو جواز سفر للمواطن يمكن إثبات المسمى الوظيفي لهم بالبطاقة بنفس المسمى الوظيفي الموجود بآخر بطاقة رقم قومي مصدرة من داخل جمهورية مصر العربية مع إضافة كلمة "سابقا" مع أخذ إقرارعليه بتركه عمله الحكومي وعدم وجود أي مسئولية عليه تجاه عمله السابقة.
- حال الرغبة في تغيير المهنة الحكومية إلي غير حكومية يلزم تقديم المواطن مستند رسمي من جهة العمل الحكومية السابقة يفيد بإنتهاء خدمته بها.
- في حال حصول المواطن علي أجازة خاصة بدون مرتب للعمل بالخارج أو إجازة خاصة لمرافقة الزوج أو الزوجة يمكن للمواطن إثبات الوظيفة أو المهنة الواردة بقرار الأجازة الصادر من جهة عمله.
- بالنسبة للطلبة الدارسين بالخارج يتم إثبات مسمي "طالب بالخارج" بموجب إفادة دراسية صادرة من المدرسة أو الجامعة المدرج بها المواطن .
- في حالة الرغبة في إثبات المؤهلات الدراسية الصادرة من الخارج يلزم معادلة تلك المؤهلات من وزارة التربية والتعليم أو وزارة التعليم العالي وتصديقها من وزارة الخارجية المصرية أو وزارة خارجية الدولة التي سيتم تقديم المستندات بها.
- لإثبات المهن النقابية يلزم تقديم إفادة رسمية من النقابة المختصة تفيد بالعضوية ومصدقا عليه من وزارة الخارجية المصرية، ويمكن إثبات المهنة بناء علي كارنيهات نقابية سارية صادرة في نفس عام التقدم لتجديد بطاقة الرقم القومي.
- يلزم لأصحاب النشاط التجاري تقديم أصل السجل التجاري الساري مصدقا عليه من وزارة الخارجية المصرية أو وزارة خارجية الدولة التي سيتم تقديم المستندات بها.