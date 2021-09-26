«إذا كنت بلوجر أو يوتيوبر».. كيف تسجل في منظومة الضرائب؟

مصلحة الضرائب قد أصدرت تعليمات بشأن انضمام الأنشطة الإلكترونية “البلوجرز واليوتيوبرز” لمنظومة الضرائب ليخضعوا لجميع القوانين الضريبية.

وفي سياق ذلك يرصد “الدستور” آليات التسجيل في المنظومة الضريبية بالنسبة لـ"البلوجرز واليوتيوبرز" وهي كالآتي: