الأحد 26 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«إذا كنت بلوجر أو يوتيوبر».. كيف تسجل في منظومة الضرائب؟

رضا عبد القادر
رضا عبد القادر

مصلحة الضرائب قد أصدرت تعليمات بشأن انضمام الأنشطة الإلكترونية “البلوجرز واليوتيوبرز” لمنظومة الضرائب ليخضعوا لجميع القوانين الضريبية.

وفي سياق ذلك يرصد “الدستور” آليات التسجيل في المنظومة الضريبية بالنسبة لـ"البلوجرز واليوتيوبرز" وهي كالآتي:

  • التوجه للمأمورية الواقع فى نطاقها المقر الرئيسى للنشاط (دخل) لفتح ملف ضريبى للتسجيل بمأمورية الضريبة على الدخل المختصة.
  • التسجيل بمأمورية القيمة المضافة المختصة متى بلغت إيراداتهم 500 ألف جنيه خلال إثنى عشر شهرًا من تاريخ مزاولة النشاط.
  • في حالة وجود أي استفسارات تخص التجارة الإلكترونية يتم الاتصال بمركز الاتصالات المتكامل  على رقم 16395 أو التوجه إلى مقر وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية الكائن فى برج المحمودية  - أوتوستراد المعادى  - صقر قريش _ الدور الأرضي.
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