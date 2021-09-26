الأحد 26 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فايزر: الحياة الطبيعية ستعود خلال عام بجرعات دورية من اللقاح

ألبرت بورلا،
ألبرت بورلا،

قال الرئيس التنفيذي لشركة "فايزر" الأمريكية للأدوية ألبرت بورلا، اليوم الأحد، إن الحياة الطبيعية ستعود مجددا خلال عام لكن من المرجح أن يكون من الضروري تلقي جرعة سنوية من لقاحات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لافتا أيضا إلى أن شركته تستعد خلال أيام لتقديم طلب للحصول على تصريح من الحكومة الأمريكية باستخدام لقاحها للأطفال بين 5 إلى 11 عاما.

وحذر بورلا - في تصريحات نقلتها مجلة (بوليتيكو) على موقعها الإلكتروني - من أن العودة إلى الحياة الطبيعية سيتضمن بعض المحاذير، موضحا أن ذلك لا يعني توقف ظهور تحورات من الفيروس، أو التوقف عن الحصول على التطعيمات، ورجح أن يكون هناك احتياج لتلقي جرعة سنوية من اللقاح لتعود الحياة إلى طبيعتها، لكن هذا ليس من المؤكد بعد.

وفي سياق آخر، قال بورلا إنها مسألة أيام وليس أسابيع قبل أن تقدم "فايزر" وشريكتها الألمانية "بيو إن تيك" بيانات للجهات الفيدرالية الأمريكية للحصول على تصديقهم لتلقيح الأطفال ما بين 5 و 11 عاما، وأنه حال تصديق إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على طلب الشركة، "سنكون مستعدين مع مصنعينا لتوفير تلك التركيبة الجديدة من اللقاح".

وأكد رئيس "فايزر" أن الشركة قادرة على تغطية إنتاج الجرعات الأساسية من اللقاح وكذلك الجرعات المعززة في نفس الوقت وتوزيعهم بشكل متزامن، لافتا إلى أن الشركة منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر ستكون قد أنتجت ملياري جرعة من لقاح "فايزر"، على أن تنتج مليار جرعة أخرى بحلول نهاية 2021 ليصبح الإجمالي ثلاثة مليارات جرعة خلال عام واحد.

وأشار بورلا إلى أنه من بين الملياري جرعة التي تم إنتاجها منذ بداية العام، ذهبت 500 مليون جرعة إلى الدول متوسطة أو ضعيفة الدخل، على أن يتم تقديم 500 مليون جرعة إضافية حتى نهاية العام، ما يعني مليار جرعة للدول النامية خلال 2021.

فايزر ألبرت بورلا كورونا فيروس كورونا الحكومة الأمريكية

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وائل لطفي

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