البابا تواضروس يشارك في حفل تأبين الدكتور فوزي اسطفانوس

يشارك البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم في فعاليات حفل تأبين الدكتور فوزي اسطفانوس مؤسس جمعية «سان مارك للدراسات القبطية التراثية»، بالمسرح المركزي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية “الأنبا رويس” بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ورحل الدكتور فوزي إسطفانوس يوم ١٩ أغسطس الجاري عن عمر ناهز ٨٤ عامًا، وخصص البابا تواضروس الثاني مقالته بالعدد الماضي من مجلة الكرازة المجلة الرسمية للكنيسة عن حياة مؤسس جمعية “سان مارك ”.

واستعرض سيرة ومسيرة هذا العالم الجليل، إذ ولد عام ١٩٣٧ بمحافظة سوهاج وكان ترتيبه السادس بين إخوته السبع وبعد حصوله على الثانوية العامة انتقل إلى القاهرة ليلتحق بكلية الطب جامعة عين شمس وعقب تخرجه عام ١٩٦٠ عمل طبيبًا للتخدير في مصر وإنجلترا وأمريكا، وصارت له إسهامات علمية في هذا المجال حتى صار أحد المتخصصين البارزين عالميًّا في التخدير فتولى رئاسة أقسام التخدير بمستشفى كليفلاند العالمي بأمريكا وممثلًا عن المستشفى ورئيس الجمعية الأمريكية لتخدير القلب وعضو مجلس إدارة دار الفؤاد فى مصر.

وأضاف البابا عن “اسطفانوس ”أنه بعد وصول الدكتور فوزي إلى سن المعاش في خدمته الطبية البارزة، كرس كل وقته وعلاقاته وخبراته فأسس عام ١٩٩٨ مؤسسة علمية باسم "القديس مرقس لدراسات التاريخ القبطي"، واشتركت معه مجموعة متميزة من علماء التاريخ والآثار في مصر والخارج.

وأوضح البابا أن المؤسسة تحت رئاسته وقيادته صارت لها مكانة عالمية مرموقة ولذا تغير اسمها إلى "مؤسسة سان مارك لتوثيق التراث".

كما أشار البابا إلى أن أولى الأنشطة التي قام بها بعد توليه مسئولية البطريكية في نوفمبر ٢٠١٢ هي المشاركة بمؤتمر مؤسسة سان مارك الذي أقيم في فبراير ٢٠١٣ بالدير المحرق.

واختتم مقاله بنص رسالة التعزية التي أرسلها إلى كنيسته لتقرأ وقت الجنازة صباح السبت ٢١ أغسطس الجاري.

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