الأحد 26 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بيسكوف: «غازبروم» أوفت بتعهدها تجاه إمدادات الغاز الطبيعي لأوروبا

دميتري بيسكوف
دميتري بيسكوف

أكد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن شركة "غازبروم" الروسية أوفت بكامل تعهداتها فيما يخص إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا، بل ومستعدة لتصدير المزيد.

وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية  في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم الأحد: إن "غازبروم توفي بالتزاماتها بشكل كامل ولا أحد يمكنه ادعاء عكس ذلك".

وشدد دميتري بيسكوف على أن الشركة يمكنها الاستمرار في توقيع عقود جديدة، وأضاف المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، بل ومهتمة بتلك الفرص إذا كانت متاحة. 

وفي سياق أخر، قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف اليوم الأحد إن رفض أوكرانيا الامتثال لاتفاقيات اجتماع (مينسك-2) يُعرقل الاجتماع المحتمل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف- في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم الأحد: إن "الرئيس الروسي كان مستعدا بالأمس للاجتماع، لكن العقبة هنا هي عدم تنفيذ أوكرانيا لاتفاقيات مينسك".

وأضاف دميتري بيسكوف: "أوكرانيا ترغب في استبدال اتفاقيات مينسك بأشياء أخرى دون توضيحها.

وتابع المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ، اليوم الأحد "الأكثر من ذلك أنها لا تريد الامتثال للاتفاقيات التي تم التوصل إليها في باريس منذ 3 سنوات".

ولفت المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف اليوم الأحد إلى أن هناك محاولات نشطة من قبل وزارات ومستشارين سياسيين من الدول المنخرطة في تلك القضية "ألمانيا وروسيا وأوكرانيا وفرنسا" لإعادة إحياء تلك العملية، إلا أن عدم امتثال كييف للاتفاقيات يشكل عقبة في الطريق.

الكرملين الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف غازبروم اوروبا

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