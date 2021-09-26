الأحد 26 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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الكرازة

الأنبا نيقولا أنطونيو يوضح طقوس البخور في المسيحية واستخداماته بالكنيسة

البخور
البخور

قال الأنبا نيقولا أنطونيو مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي باسم الكنيسة في مصر، إن البخور فوق المذبح (المائدة المقدسة) يشير إلى عمل الروح القدس في تقديس الأمكنة وحلول نعمة الرب في هيكل قدسه.

وأضاف أنطونيو، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن البخور أمام أيقونات القديسين يشير كيف أن صلاتهم لأجلنا صارت مقبولة أمام الرب كرائحة البخور.

وتابع: “تبخير رئيس الكهنة والكهنة للشعب هو تأكيد على ما جاء في الكتاب المقدس: (أنتم هياكل الروح القدس وأعضاء جسد المسيح)”، كما أن التبخير المصاحب للصلاة تضرع إلى الله ليتقبل صلواتنا، كما يقول المرنم: "لتستقم صلاتي كالبخور أمامك" مع مراعاة أن رائحة البخور تبتهج النفس وتتهلل الحواس الداخلية إيذاناً للشعور بالوجود في حضرة الله.

وأشار إلى أنه حينما نشمّ رائحة البخور الزكية تجتمع حواسنا وتأخذ النفس نشوة روحية بتنسّم رائحة الفضيلة والتقوى وحلاوة بيت الله، مضيفا: “كم من نفس متعَبَة دخلت الكنيسة، فسَرَت فيها موجة من الهدوء والصلاة حينما غشيتها سحابة البخور المقدس المتصاعد من مبخرة في يد الكاهن”.

وتابع: “العين الساذجة لا ترى في البخور إلا مجرّد دخان طيب الرائحة تختفي حلقاته في الهواء، إلا أن عين النفس تراه صاعداً حتى السماء محملا بصلوات القديسين ترفعه أيدي جماهير الملائكة المقدسين بتهليل وتسبيح”.

 

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