الأحد 26 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

منال الصيفى: المسلسلات «الخماسية» تجربة مميزة ومختلفة

منال الصيفي
منال الصيفي

قالت المخرجة منال الصيفي إن المسلسلات الخماسية تجربة مميزة ومختلفة عن غيرها من المسلسلات طويلة الحلقات دون جدوى، متابعًة: «لمّا بيكون طاقم عمل مميز ومحترم وملتزم جدًا، ودمه خفيف على أرض الواقع، بيكون العمل مميز ومختلف».

وأضافت «الصيفي»، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن لديها توترا من فكرة الكوميديا، مضيفة: "لأن بيكون فيه خروج عن النص كتير، لكن الالتزام بالسيناريو بعيد عن الإيفيهات الزيادة كان باسطني جدًا، ومريحني جدًا طاقم عمل مسلسل عائلة جيجي".

ولفتت إلى أن شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمنتجة مها سليم، ساهما في توفير أماكن التصوير بمنتهى السهولة دون أي معوقات أو صعوبات.

وأعربت المخرجة منال الصيفي عن بالغ سعادتها لتفاعل الجمهور مع حكاية "عائلة جيجي" من مسلسل «ورا كل باب»، بهذ الشكل الإيجابي والقوى والسريع بمجرد عرضها على شاشات التليفزيون، لأنها تمس جميع البيوت سواء المصرية أو العربية، مشيدة بتوفير ميزانية كبيرة لإخراج العمل بشكل قوي.

حكاية «عائلة جيجى»

يُجدر الإشارة إلى أن قناة «الحياة» عرضت على مدار الأسبوع الماضى حكاية "عائلة جيجى" من الموسم الثانى لمسلسل "ورا كل باب"، ولاقت الحكاية ردود أفعال وتفاعلا كبيرا من الجمهور على صفحات السوشيال ميديا المختلفة، لاسيما أن الحدوتة تطرح قضية معاصرة ومهمة جداً ويعانى منها المجتمع فى الوقت الحالى، من خلال الحديث عن السوشيال ميديا ومخاطرها وما الذى يحدث فى العالم الافتراضى.

وتسلط حدوتة "عائلة جيجى" الضوء على هوس الأشخاص العاديين "بركوب التريند"، حتى لو كان ذلك على حساب حياتهم الشخصية واختراق خصوصياتهم من أجل تصوير مقاطع فيديو تحصل على نسبة مشاهدة عالية ليحصلوا على المكاسب المادية والشهرة التى يتمنونها، كما يفضح طريقة تفكير مشاهير السوشيال ميديا، وكواليس حياتهم الحقيقية.

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