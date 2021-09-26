الأحد 26 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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محافظات

ضمن مبادرة «صنايعية مصر»..

«مشاريع تربية نحل العسل».. تدريب بجامعة القناة

تدريب بجامعة القناة
تدريب بجامعة القناة

أكد الدكتور أحمد زكي رئيس الجامعة على دور الجامعة المجتمعي، ومشاركتها الفعالة في المبادرات الرئاسية المختلفة، والهادفة للارتقاء بالمواطن المصري، وتحسين مستوى معيشته، وحل مشكلاته؛ موضحًا أن الجامعة تشارك بالمبادرة الرئاسية صنايعية مصر من أجل الحفاظ على الحرف التراثية، وتشجيع الشباب على إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتنمية الدخل، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية صنايعية مصر- تنظم جامعة قناة السويس برنامج مشاريع تربية نحل العسل، والمستمر على مدار ثلاثة أيام.

يستمر البرنامج على مدار ثلاثة أيام، ويضم محاضرات نظرية وتدريب عملي، ويدير البرنامج الدكتور سليمان كامل الأستاذ المتفرغ بقسم وقاية النبات، والدكتور محمد شبل الأستاذ المساعد بقسم وقاية النبات، والدكتور محمود فرج رئيس قسم وقاية النبات بكلية الزراعة.

وتناول الدكتور سليمان كامل في اليوم الأول للتدريب تعريف النحل وأنواعه، ومكونات مشروع عسل النحل ،والمعدات المستخدمة في مشروع نحل العسل، والشروط الواجب توافرها لإنشاء مشروع تربية عسل النحل، كما تناول مواسم إنتاج عسل النحل وأنواع المحاصيل التي يتغذى عليها النحل طوال العام والأوقات التي يتحتم إعطاء النحل تغذية صناعية.

ويستفيد من البرنامج التدريبي عشرون متدرب من جهات عديدة مديرية التربية والتعليم وحدة تكافؤ الفرص، كلية الطب البيطري مركز مدينة القنطرة شرق، وطلبة كلية الزراعة.

يشرف على تنفيذ البرنامج التدريبي المحاسب عمرو كشك مدير عام مشروعات البيئة والمهندس أحمد رمضان مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع، ومحمد مصطفى رئيس قسم المتابعة.

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