دفاع المتهمين في «خلية المرابطين 2»: محمد مرسي دعا علنا للجهاد في سوريا

تواصل الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، نظر جلسات محاكمة 11 متهما ينتمون لتنظيم "المرابطين" الإرهابي، على خلفية اتهامهم للالتحاق بجماعة إرهابية بالخارج لتنفيذ عمليات ضد الدولة، فى القضية المعروفة بـ"المرابطون 2".

وقال دفاع المتهمين، عن سفر موكليه إلي دولة سوريا، "في هذه الأحيان رئيس الجمهورية وقتها محمد مرسي بنفسه من داخل الاستاد كان يقول "لبيك ياسوريا" ويدعو الشباب للذهاب إليها، ويعطي الإذن علنا بذلك، فكيف للمتهمين أن يرفضوا.

فردت المحكمة، لقد جاءت نصوص قانون العقوبات صريحة لتقول "لكل من تعاون أو التحق بغير إذن كتابي من الجهة الحكومية المختصة، بأي جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة إرهابية أيا كانت تسميتها، يكون مقرها خارج البلاد".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين طارق محمود، وطارق صلاح، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة، وبسكرتارية طارق فتحي.

وأحالت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول، 10 متهمين مصريين ينتمون لتنظيم مرابطون الإرهابي إلى المحاكمة لاتهامهم بالالتحاق بجماعة إرهابية بالخارج لتنفيذ عمليات ضد الدولة.

جاء بأمر الإحالة أنه حال كونهم مصريين الجنسية، التحقوا بجماعة إرهابية، يقع مقرها خارج البلاد، وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها، و تلقوا فيها تدريبات عسكرية وشاركوا في عملياتها العدائية غير الموجهة إلى مصر، بأن التحقوا بالجماعة المسلحة المسماة "المرابطون" التابعة لجماعة القاعدة بدولة سوريا، وتلقوا تدريبات على استخدام الأسلحة النارية وشاركوا في عملياتها القتالية ضد الجيش النظامي السوري.