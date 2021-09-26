الأحد 26 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

لمكياج مميز قبل الزفاف.. خبيرة تجميل توضح نصائح للعروس

مكياج للعروس
مكياج للعروس

تبحث كافة العرائس عن الظهور بأفضل ما يمكن في ليلة الزفاف، وفيما يخص المكياج هناك بعض النصائح الواجب العلم بها لظهور المكياج بشكل مثالي، كما أن الصور الخاصة به تعد ذكرى طوال العمر.

قالت أمنية الشال، خبيرة تجميل، إن العروس يجب عليها ألا تقشر بشرتها على الأقل قبل الفرح بأسبوع، ولا تستخدم أساليب إزالة شعر الوجه الحديثة حتى لا يتسبب ذلك في حروق بالوجه أو عدم ثبات الماكياج في ليلة الزفاف.

وأضافت الشال أن اللجوء للماسكات الطبيعية قبل الفرح يعد من أنسب الحلول حتى تحصلين على بشرة صافية وخالية من الشوائب وحتى لا  تتعرض البشرة لأيا حروق أو حبوب من المواد الكيميائية، كما أن لشرب الماء خلال اليوم أي 3 لتر ماء في اليوم على الأقل نتيجة سحرية على البشرة وتحصلين عقب ذلك على بشرة صحية بالطبع وذات ترطيب عالٍ.

ونصحت العروس بعدم المبالغة في الماكياج حيث أن هناك البعض يعتقد كلما تمت المبالغة كلما كان ذلك مناسب للوك الخاص بها، بينما الصحيح أنه كلما كانت أبسط ليلة الزفاف كلما كان ذلك أجمل بالتأكيد.

وتابعت: “في حالة وجود مشاكل بالبشرة عليها محاولة المعالجة من قبل طبيب الجلدية  قبل حفل الزفاف بفترة كافية، والابتعاد عن اختيار اكسسوارات الشعر أيضًا بصورة مبالغة بل البساطة هي سر الجمال بالنسبة للعروس، مؤكدة أنه يمكن الاستعانة بالبودر المضغوط في حالة البشرة الدهنية حتى لا تتعرضين للمعان زائد بالبشرة خلال يومك”.

وأكدت أن العروسة عليها الاهتمام بأخذ قسط كافٍ من النوم قبل ميعاد الفرح، وتناول العصائر الطبيعية والاهتمام بالتغذية، وعليها تناول المأكولات الخفيفة في يوم الفرح حتى لا تتعرض لظهور الحبوب المفاجأ، والحديث مع خبير التجميل في حالة أنها تريد لوك معين في يوم الزفاف.

 

أمنية الشال خبيرة تجميل للماسكات الطبيعية العروس ليلة الزفاف ثبات الماكياج في ليلة الزفاف

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