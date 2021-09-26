قبل غلقه غدًا.. كل ما تريد معرفته عن التنسيق الخاص بالدبلومات الفنية

نبهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على طلاب الدبلومات الفنية أن غدا الإثنين، هو آخر موعد للتقديم في التنسيق الخاص بالدبلومات الفنية.

وأكدت الوزارة أن عدد المتقدمين لتنسيق الشهادات الفنية للقبول بالجامعات والمعاهد العالية والمتوسطة بلغ حتى الآن 182 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي 2021/2022.

وأكدت الوزارة انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أي شكاوي، موجهة الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفة إمكانية إدخال أو تعديل الرغبات حتى الساعة السابعة من مساء يوم الإثنين الموافق 27 سبتمبر الجاري.

وأوضحت أن تنسيق الشهادات الفنية بدأ يوم الخميس الماضي، ويستمر حتى الساعة السابعة من مساء غد الإثنين الموافق 27 سبتمبر الجاري.

الخطوات التي يجب اتباعها للتقديم في التنسيق:



1- التنسيق يتم من خلال موقع التنسيق الإلكترونى للجامعات الحكومية والمعاهد www.tansik.egypt.gov.eg للتيسير على الطلاب.

2- يسجل الطلاب رغباتهم عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة الإنترنت، www.tansik.Egypt.gov.eg خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 23/9/2021 حتى يوم الإثنين الموافق 27/9/2021.

3- يسجل الطلاب رغباتهم باستخدام رقم الجلوس الخاص بالطالب والرقم السري من خلال الموقع التالي على شبكة الإنترنت على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.Egypt.gov.eg

4- سيتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة الموضحة بالبيان، مع التأكيد على تطبيق كافة الاشتراطات الصحية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية خلال أعمال المرحلة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

5- يتم فتح هذه المعامل اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً يوميا خلال أيام المرحلة.

6- يمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي، أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

7- ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في آخر يوم في المرحلة.

8- يتاح للطالب قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشهادات المختلفة وعليك اختيار رغباتك.

9- ناقش مع أسرتك ترتيب رغباتك بعناية حتى تكون الاختيارات التي ستبديها مماثلة تماما لرغباتك ومجموعك.

10- بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها ويعطيك البرنامج إيصالا برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.

11- إذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات «وهذا متاح لك»، اعلم أن الحاسب سيحفظ آخر تعديل فقط، ويتم التنسيق وفقا لآخر تعديل قمت به.