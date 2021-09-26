فيدرا: «أنتقي أعمالي بعناية ويهمني جدا رأي الجمهور»

توقعت الفنانة فيدرا، التي تجسد دور زوجة الفنان كمال أبو رية في حكاية “قلب مفتوح” من الموسم الثاني لمسلسل “ورا كل باب”، تفاعل الجمهور مع الحكاية، خاصة روّاد السوشيال ميديا، وذلك لكونها قريبة للغاية من البيوت المصرية، وتناقش مشكلة أسرية يقع فيها الكثير من الآباء والأبناء.

وقالت “فيدرا” لـ"الدستور": “أنا يهمني جدًا رأي الجمهور وهذا ما أهتم به، وأنتقي أعمالي التي أجسدها، لذا العمل لاقي إعجابي والدور نفسه كان جديد، وذات أهمية كبيرة”، لافتًة إلى أن طموحها مع الفن بلا حدود.

وأشارت الفنانة فيدرا إلى أن العمل مع المخرج أحمد خالد أمين ممتع، لذا وافقت على الدور دون تردد، متابعة: "أنا بحب الشغل والكواليس الهادية التي لا يكون فيها توتر، ودا بيحصل مع أحمد فعلًا عشان هو شخص فاهم كويس شغله".

وتابعت: "سعيدة جدًا بتجربة العمل مع هذا الطاقم الجميل المتعاون، وأنا أجسد زوجة الفنان كمال أبورية، وحضرت للشخصية لما قعدت مع المخرج أحمد خالد، وهو شخص متعاون جدًا وروحه واجتهاده كان مأثر علينا وأتمنى دا يظهر للناس".

وتوقعت أن يتفاعل الجمهور مع حكاية "قلب مفتوح" بشكل إيجابى كبير وقوى،لأنها تمس جميع البيوت سواء المصرية أو العربية، مشيدة بتوفير ميزانية كبيرة لإخراج العمل بشكل قوى.

وتعرض حكاية "قلب مفتوح" ضمن الموسم الثانى من مسلسل "ورا كل باب"، على قناة الحياة يوم السبت 25 سبتمبر الجارى، بعد ما كان مقرر أن يعرض السبت المقبل ولكن قرر صناع تأجيله لعدم الانتهاء من عمليات المونتاج والمكساج ووضع الموسيقى التصويرية.

حدوتة "قلب مفتوح" من تأليف هشام إسماعيل، وإخراج أحمد خالد أمين، وبطولة كمال أبو رية وفيدرا وميدو عادل ونور إيهاب، وعماد رشاد، ورانيا الملاح، وهايدى رفعت، ومحمد الدقاق، ويوسف الأسدى.

حكاية “قلب مفتوح”

يجدر الإشارة إلى أن حكاية “قلب مفتوح” من مسلسل “ورا كل باب”، والذي تدور أحداثه حول حصول جراح كبير على هاتف ذكي للمرة الأولى، وما يحدثه ذلك من تغيير في حياته. المسلسل من تأليف هشام إسماعيل، إخراج أحمد خالد أمين، بطولة كمال أبو رية، فيدرا، عماد رشاد، محمد عادل، نور إيهاب.

يذكر أن الموسم الأول من مسلسل "ورا كل باب" من إنتاج شركة سينرجى، وفكرة الكاتب يسرى الفخرانى، ويعتمد على حكايات منفصلة متصلة كل حكاية في 5 حلقات بأبطال ومؤلف ومخرج مختلفين، وتعرض على مدار أسبوع، وتدور الحكايات في إطار اجتماعي من داخل البيوت المصرية.