الأحد 26 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على هارب من حكم بالسجن المؤبد في الجيزة

القبض على هارب
القبض على هارب

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأحد، من القبض على عنصر إجرامي هارب من تنفيذ حكم بالسجن المؤبد ومطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة قضايا.

أكدت معلومات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديريتي أمن المنوفية والجيزة، قيام أحد العناصر الإجرامية، محكوم عليه السجن المؤبد ومطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة قضية قتل، مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية، بالاختباء باحدى الشقق "مستأجرة" بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته "بندقية آلية، عدد من الطلقات النارية، طبنجة، خزينتين، كمية من مخدر الهيروين، مبلغ مالي، هاتف محمول".

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة لحماية نشاطه الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتف للاتصال بعملائه.

مديرية أمن الجيزة السجن المؤبد القبض عنصر إجرامي قطاع الأمن العام

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