الأحد 26 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

أمين «الشعب الجمهوري» بالجيزة يثمن فرض ضريبة على «اليوتيوبرز والبلوجر»

المهندس أحمد سعد
المهندس أحمد سعد

أشاد المهندس أحمد سعد مصطفى، أمين عام حزب الشعب الجمهوري بمحافظة الجيزة، بقرار مصلحة الضرائب المصرية بتطبيق فرض ضريبة على صناع المحتوى من اليوتيوبرز والبلوجر وغيرهم لمن يبلغ دخلهم السنوي 500 ألف جنيه، ومطالبتهم بالتوجه لفتح ملف ضريبي، موضحا أن هذا القرار جيد جدا ويصب في صالح الاقتصاد المصري .

وأضاف مصطفى، أن تحصيل الضرائب من صانعي المحتوى تطبقه أغلب دول العالم، موضحا أنهم يتربحون مبالغ كبيرة وهذا حق الدولة عليهم وهذه القرار تأخر كثيرا، مشيرا إلى أن هذا القرار سيضيف لخزانة الدولة مبالغ كبيرة، موضحا أن العمل على شبكة الانترنت سواء اليوتيوبر أو غيرهم يعتبر نوع من التجارة الإلكترونية وأصبح حق للدولة المصرية أن تحصل الضرائب من أي نشاط الكتروني به تسويق أو تجارة أو تربح من ورائه.

تابع مصطفى، أن بعض المشاهير قد لجأ إلى اليوتيوب لصناعة الأغاني وغيرها في الفترة الماضية للتهرب من دفع الضرائب باعتبار اليوتيوب لا يخضع للضريبة، موضحا أنه قد أن الاوان لتحصل الدولة على حقوقها لزيادة الدخل القومي والمساهمة في النهوض بالخدمات العامة وغيرها، إضافة إلى أن القرار سيقضي على المحتوى السيئ و يقنن أوضاع صناع المحتوى وتقليل معدل الجريمة وتأثيره السلبي على المجتمع.

وكان قد دعا رضا عبدالقادر، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الأفراد الذين يقومون بنشاط صنع المحتوى (البلوجرز- اليوتيوبرز) إلى التوجه للمأمورية الواقع فى نطاقها المقر الرئيسى للنشاط (دخل) لفتح ملف ضريبى للتسجيل بمأمورية الضريبة على الدخل المختصة، وكذلك التسجيل بمأمورية القيمة المضافة المختصة متى بلغت إيراداتهم 500 ألف جنيه خلال اثنى عشر شهرًا من تاريخ مزاولة النشاط.

حزب وزارة المالية مصلحة الضرائب اليوتيوب رئيس مصلحة الضرائب حزب الشعب الجمهوري التجارة الالكترونية

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