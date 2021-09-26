الأحد 26 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بدء ثاني جلسات محاكمة المتهمين بخطف «طفل مستشفى أبو الريش»

محكمة
محكمة

بدأت منذ قليل محكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم الأحد، ثاني جلسات محاكمة المتهمين بخطف طفل داخل مستشفى أبو الريش، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"طفل أبو الريش" داخل غرفة المداولة و تغيب المتهم الثاني.

و تعقد  الجلسة برئاسة المستشار حماده شكري الملقب، وعضوية المستشارين أسامة محمد علي، و ياسر عبد المجيد إبراهيم، وأمانة سر ياسر عبد العاطي، وعبد المسيح فل.

- تفاصيل أمر الإحالة

و كشف أمر الإحالة الصادر من نيابة جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار ياسر أبو غنيمة المحامي العام الأول أن المتهمين هم "ا .ح"، 45 سنة، حاصلة علي دبلوم تجارة و" ي.ا"، 39 سنة، موظف بهيئة النقل العام.

وأضاف أمر الإحالة أنهما في يوم 21/ّ3/ 2020 بدائرة قسم السيدة زينب محافظة القاهرة المتهمة الأولي خطفت الطفل المجني عليه "م. ح. ر" بالتحايل بأن تقابلت مع والدته بمستشفى أبو الريش، مدعية أنها طبيبة بالمستشفى محل الاتهام اللاحق وطلبت منها إنهاء إجراءات دخوله المستشفى، وأخذت منها الطفل مدعية القيام بتوقيع الكشف الطبي عليه وانصرفت به خارج المستشفى، قاصدة من ذلك إبعاده عنها وعن أعين الرقباء علي النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الأحالة قيام المتهمة بتدخلها في وظيفة عمومية طبيبة بشرية بمستشفي أبو الريش للأطفال، من غير أن تكون لها الصفة الرسمية من الحكومة بأن ادعت لوالدة المجني عليه زورا، كونها طبيبة بالمستشفي وأخذت رضيعها منها  بحجة اصطحابها له لتوقيع الكشف الطبي عليه علي النحو المبين بالتحقيقات.

- المتهم الثاني اتفق معها على خطف طفل وساعدها لارتكاب الجريمة

وأشار أمر الإحالة قيام المتهم الثاني بالاشتراك مع المتهمة الأولى بطريقي الاتفاق والمساعدة في خطف الطفل المجني عليه بالتحايل، بأن اتفق معها على خطف أي من الأطفال المترددين علي المستشفى، وساعدها بأن أمدها بالمعطف الطبي المضبوط لارتدائه حال دخولها للمسشفى بغية تسهيل ارتكابها  للجرم المتفق عليه بينهما فوقعت الجريمة بناءًا علي ذلك الاتفاق وتلك المساعي على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أشار أمر الإحالة إلى اشتراك المتهم مع المتهمة بطريقي الاتفاق والمساعدة في التداخل في وظيفة عمومية بأن اتفق معها علي الإدعاء أنها طبيبة بمستشفى أبو الريش كذبًا وساعدها بأن أمدها بالمعطف الطبي المضبوط بغية ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام فوقعت الجريمة بناءا علي ذلك الاتفاق وتلك المساعة على النحو المبين بالتحقيقات.

جلسات محاكمة المتهمين خطف طفل داخل مستشفى ابو الريش محكمة جنايات جنوب القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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