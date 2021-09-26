الأحد 26 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

الطويل: إزالة 65 حالة تعدي على 12500 متر بالإسماعيلية

حملة إزالة
حملة إزالة

قال هشام الطويل السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية، نفذت حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وبحضور رئيس المركز والمدينة وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية. 

جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية بالمتابعة اليومية لحماية أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية الواقعة بنطاق المحافظة والتصدى الحاسم لها وإزالتها في مهدها، وتطبيق الإجراءات القانونية الصارمة حيال المتعدين، وفي إطار تنفيذ الموجة ١٨ لإزالة التعديات على تلك الأراضي.

وأسفرت الحملة عن إزالة عدد ٦٥ حالة تعدى بمساحة ١٢٥٠٠ متر مربع عبارة عن مبانى غير مكتملة وأسوار بنطاق قرية الفردان.

وأكد محافظ الإسماعيلية، استمرار المتابعة الميدانية لكافة أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بنطاق المحافظة، وذلك للتصدي الحازم لأي تعديات، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية والصارمة تجاه من تسول له نفسه التعدى على تلك الأراضي.

وشدد محافظ الإسماعيلية على متابعته المستمرة واليومية لأعمال الموجة ١٨ من حملة إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية، وإزالتها في مهدها، والتصدي بكل حزم وأكد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه من تسول له نفسه، على التعدي على أراضى أملاك دولة.

وأشار إلى أن حملات الإزالات ضمن حملات الموجة الـ18 لإزالة جميع التعديات على أراضى أملاك الدولة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

ويذكر أن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تلقى تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التى قامت بها المحافظات خلال العشرة أيام الأولي من تنفيذ الموجة الـ18 لإزالة التعديات علي أملاك الدولة والتي انطلقت في 13 سبتمبر الجاري.

يأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة للحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية وتكليفات اللجنة العليا لاسترداد الاراضى برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن المحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون نجحت في إزالة 5226 مبنى مخالف فى جميع المحافظات على مساحة حوالي مليون و 776 ألف متر مربع .

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