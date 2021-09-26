الأحد 26 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

بـ 60 مليون جنيه.. تنفيذ محطة رفع صرف صحي البطاخ بالمراغة في سوهاج

مياه سوهاج
مياه سوهاج

أعلن اللواء المهندس حسن محمود عبدالغني، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي والعضو المنتدب بمحافظة سوهاج، أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع صرف صحي قرية البطاخ بمركز المراغة ، و الانتهاء من إحلال وتجديد الوصلات المنزلية للمواطنين، والتي يبلغ عددها 2885 وصلة بتكلفة إجمالية تبلغ 61.5 مليون جنيه بتمويل من البنك الدولي للتنمية المحلية لتخدم 58100 نسمة .

القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي والعضو المنتدب بسوهاج، أنه تم الانتهاء من استلام موقع محطة الرفع والتي تبلغ طاقتها التصميمية 37 لترا لكل ثانية، وكذلك مد شبكات الإنحدار التي تبلغ أطوالها 15289 مترا و814 مطبق بأعماق مختلفة، وخط الطرد بقطر 250 مللي متر بطول 1340 مترا وذلك لتلبية احتياجات المواطنين من خدمات الصرف الصحي وتهيئة بيئة مناسبة لهم .

و كانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، قد نظمت قافلة مائية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي بقرية روافع العيساوية بمركز المنشأة، حيث تضم القافلة خدمات قراءة وفحص العدادات وتحليل مياه الشرب وخدمة العملاء والشكاوى والكسح مجاناً للأهالي.

صرح بذلك اللواء المهندس حسن محمود عبد الغنى القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأضاف أن الهدف من القافلة المائية تحقيق التواصل مع المواطنين بكافة أنحاء المحافظة.

وأوضح رئيس مياه سوهاج أنه يصاحب القافلة المائية مجموعة أنشطة للتوعية تشمل لقاء شعبى لرجال وعمد ومشايخ ومسئولى القرية وورش تعليم السباكة للسيدات ولقاءات بالمساجد ومباراة كرة قدم بين فريقين من القرية ومسابقات مائية للنشئ بالحضانات هذا بالإضافة إلى حملات طرق أبواب واستطلاعات رأي للمواطنين لتوعيتهم بقضايا المياه وخدمات مياه الشرب والصرف الصحى.

فيما حصل مركز تدريب شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج على اعتماد المجلس الوطني للتدريب والتعليم بعد اجتياز برنامج التأهيل والاعتماد للعمل في مجال التدريب صرح بذلك اللواء المهندس حسن محمود عبد الغني القائم بأعمال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وأضاف أنه تم إدراج مركز تدريب مياه سوهاج في سجل المراكز المعتمدة لدى المجلس الوطني وذلك بعد مطابقته لمعايير الكفاءة والتميز.

وأشار رئيس مياه سوهاج ان مركز تدريب الشركة قد حصل على شهادة الايزو 9001 إصدار 2015 والتي تم منحها من الوكالة الألمانية TUV NORD بعد إجراء المراجعة الدورية والتأكد من تطبيق معايير الحصول على تلك الشهادة هذا بالإضافة إلى أنه في وقتاً سابق قد حصل على درع التميز والتطوير من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لكونه من أفضل خمس مراكز تدريب على مستوى الشركات التابعة لمياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية.

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