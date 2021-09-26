الأحد 26 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التعليم» تستكمل الفحص اليدوي لتظلمات الثانوية العامة 2021

طارق شوقي
طارق شوقي

تستكمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فحص تظلمات طلاب الثانوية العامة اليدوية على نتيجة الثانوية العامة الدور الأول.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم، للطلاب الاطلاع على كراسة البابل شيت ونموذج الإجابة فى المواد المتظلم منها، كما أتاحت الوزارة أن يكون الاطلاع فى الكنترول المركزى بمدينة السادس من أكتوبر، حيث يستقبل جميع الطلاب القادمين من المحافظات المختلفة بعد تحديد مواعيد لهم.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات لطلاب التظلمات بالثانوية العامة 2021 الدور الأول، يتم إتباعها قبل وأثناء عملية إعادة التصحيح اليدوي لأوراق الإجابة (بابل شيت).

• الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا وارتداء الكمامة الطبية

• يمنع منعاً باتاً اصطحاب التليفون المحمول داخل قاعات الاطلاع

• إحضار أصل بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر للطالب وولي الأمر للتحقق من شخصية كل منهما

• يتم الاطلاع على ورقة / أوراق الإجابة (البابل شيت) بمقر كنترول تقدير الدرجات بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر

• يسمح للطالب وولي الأمر فقط بالاطلاع على ورقة / أوراق الإجابة (البابل شيت) في المواد المتظلم فيها ومراجعة التصحيح يدوياً

• يتم استدعاء الطالب برسالة على الموقع الالكتروني للحضور مع تحديد اليوم والساعة المخصصة له للمراجعة

• يسلم الطالب وولي الأمر مظروف يحتوي على صورة ضوئية من أوراق البابل شيت للمواد المتظلم فيها، ومرفق بها نموذج لتقرير يكتب فيه الطالب وولي الأمر ملاحظاته عن كل مادة، بالاضافة إلى كتيب يحتوي على مفاتيح التصحيح لكل نموذج اختباري للمواد موضحاً به توزيع درجات الأسئلة

• يقوم الطالب وولي الأمر بمراجعة عملية التصحيح، وتدوين ملاحظاته والتوقيع عليها وتسليمها مع باقي المستندات (أوراق البابل شيت، كتيب مفاتيح التصحيح)

ووفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2021/2022، يبدأ الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 9 أكتوبر 2021، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 19 فبراير 2022، وكذلك تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 15 يناير 2022، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 7 مايو 2022، في حين تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 21 مايو 2022، على أن تقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 11 يونيو 2022.

مستندات نتيجة الثانوية التعليم الفنى الموقع الإلكترونى وزير التربية والتعليم الاجراءات الاحترازية ارتداء الكمامة فني

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