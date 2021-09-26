مصرع شخص في مشاجرة بين عائلتين بالحوامدية

لقي شخص مصرعه، اليوم الأحد، إثر نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص من عائلتين بسبب خلافات بينهم، وتم ضبط طرفي المشاجرة، بمنطقة الحوامدية في الجيزة.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة الحوامدية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة وتم السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها، وتبين أنها نشبت بين أفراد من عائلتين وتبادلوا الاعتداء، بسبب خلافات بينهم، مما أسفر عن مصرع أحد الأشخاص نتيجة إصابته خلال التشاجر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والاستماع لأقوال شهود العيان، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.