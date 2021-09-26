ميناء دمياط يفوز بجائزة أفضل ميناء تجاري في تطبيق منظومة النقل

فاز ميناء دمياط بجائزة افضل ميناء تجارى فى تطبيق منظومة النقل متعدد الوسائط خلال احتفالية اليوم البحري العالمي 2021 التى أقيمت تحت شعار (البحارة.. فى صميم مستقبل النقل البحري) بالإسكندرية برعاية الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، بحضور رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومحافظ الإسكندرية، ورئيس قطاع النقل البحري ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ورؤساء الموانئ، ولفيف من خبراء النقل البحري وأعضاء السلك الدبلوماسي.

وسلم الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية، الجائزة إلى اللواء بحرى وليد عوض رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط والذى أوضح أن فوز ميناء دمياط بهذه الجائزة جاء نتيجة لنجاح الجهود التى قامت بها هيئة ميناء دمياط فى الاستغلال الأمثل لوسائط النقل المتعددة المتوفرة بالميناء، حيث يضم محطة للنقل النهرى بأطوال أرصفة 340م وعمق 5 أمتار تتصل بفرع نهر النيل عن طريق قناة ملاحية بطول 4,5 كم، إذ يعد النقل النهرى أرخص وسائل النقل وأقلها تكلفة وهو ما ينعكس على تكلفة السلع والبضائع التي يتم نقلها من خلاله ، وقد استعاد ميناء دمياط مؤخرًا حركة الوحدات النهرية لنقل البضائع عبر نهر النيل بالتعاون مع شركة النيل الوطنية للنقل النهرى.

كما يتواجد بالميناء شبكة من السكك الحديدية بأطوال حوالى 19 كم تمتد إلى أرصفة الميناء ويتم نقل مختلف أنواع البضائع المحواه والغير محواه عبرها إلى خارج الميناء، كما يحتوى على شبكة طرق رئيسية للنقل البرى بأطوال تبلغ 22 كم متصلة بالطريق الدولى الساحلى.

وأضاف عوض أن نجاح هيئة ميناء دمياط فى تطبيق منظومة النقل متعدد الوسائط جاء نتيجة توجيهات الفريق مهندس وزير النقل من خلال سياسة الوزارة باستمرار التطوير والتحديث للبنية التحتية مما جعلها فى مركز متقدم بين الموانئ المصري.