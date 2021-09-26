تطورات جديدة في واقعة «التسمم» بحلوان

طلبت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الأحد، تحريات المباحث حول واقعة تسمم 3 أشخاص في منطقة حلوان، واستدعاء الضحايا لسماع أقوالهم.

تلقى قسم شرطة حلوان بلاغًا من شرطة النجدة بتسمم 3 أشخاص إثر تناولهم طعام وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين وجود 3 حالات ادعاء تسمم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى النصر.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

ومن ناحية أخرى، كان تسمم 5 أشخاص من أسرة واحدة بمركز طما شمال محافظة سوهاج؛ نتيجة تناولهم وجبة طعام منزليه فاسدة ناحية، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة طما شمال يفيد بوصول 5 أشخاص إلى مستشفى طما المركزي ادعاء تسمم غذائي.

وبانتقال رجال المباحث والفحص، تبين أن المصابين هم كل من "صباح. ع. ع. ا"، 55 عامًا، ربة منزل، و"إسراء. ا. ف. ا"، 27 عامًا، ربة منزل، زوجة نجل الأولى، و"شيماء. خ. م. م"، 29 عامًا، ربة منزل، زوجة نجل الأولى، "هنا. م. ا. ق"، عامان، نجلة الثالثة، و"جنا. م. ا. ق"، عامان، نجلة الثالثة، وجميعهم يقيمون دائرة مركز طما، مصابين بحالة إعياء وقيئ مستمر، إدعاء تناول طعام فاسد.

وبسؤال المصابات من الأولى والثانية والثالثة، قرروا حدوث إصابتهم عقب تناولهم طعامًا منزليًا فاسدًا ونفوا الشبهة الجنائية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كان قد أصيب 7 أشخاص من أسرة واحدة بمركز أخميم، بحالة تسمم غذائي عقب تناولهم وجبة فاسدة بالمنزل، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول كلا من ( ع . أ 66 عاما ) بالمعاش، وزوجته ( ص . خ 60 عاما ) ربة منزل، وزوجتى نجلى الأول ( أ . م 27 عاما ) ربة منزل، و ( م . ح 35 عاما ) ربة منزل، وأحفاد الأول الأطفال ( ع . ع 12 عاما ) تلميذ، وشقيقتيه ( و . ع 4 أعوام )، و ( م . ع 3 أعوام )، إلى مستشفى أخميم المركزى، مصابين بحالة إعياء وقىء مستمر ادعاء تناول طعام فاسد.

وبالانتقال والفحص، وسؤال الأول حتى الرابعة، قرروا حدوث إصابتهم عقب تناولهم طعاما منزليا فاسدا، وتم إخطار النيابة لمباشرة التحقيق.