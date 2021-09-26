في اليوم الأول.. الطقوس والعادات المدرسية التي نحبها

غالبًا ما يكون اليوم الأول من المدرسة مزيجًا من الإثارة والخوف للأطفال، وعادة ما يكون هناك الكثير لنتطلع إليه، مثل تكوين صداقات جديدة، ومقابلة معلمين جدد، والمشاركة في الأنشطة المدرسية.

ويبحث الآباء عن المزيد من الأدوات لتسهيل الانتقال إلى المدرسة، ونرصد أبرز تلك الأدوات والطقوس لليوم الأول للمدرسة بحسب موقع “verywellfamily”، كالتالي:

التقاط صور اليوم الأول

نحن جميعًا تقريبًا نلتقط صورًا لأطفالنا في يومهم الأول، وقد أصبح من الممارسات الشائعة مشاركة هذه الصور على وسائل التواصل الاجتماعي ومشاهدة قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بنا وهي تضيء بصور الآباء الآخرين أيضًا، وينتهي الأمر بالكثير منا بمقارنة صور اليوم الأول لأطفالنا بالمدرسة بآخر يوم لهم في صور المدرسة لمعرفة مدى نموهم وتغيرهم.

قم بإنشاء سجل قصاصات

ارتقِ بصور العودة إلى المدرسة إلى مستوى جديد تمامًا وأضفها كجزء من مشروع لطفلك، اكتب معه في قصاصات العمل الذي يمكنه القيام به طوال الحياة المدرسية لأطفالك، اعتزم إنشاء دفتر قصاصات باستخدام الصور وإعطائها لابنك في يوم التخرج من المدرسة الثانوية.

تنظيم اللوازم المدرسية

هل هناك أي شيء أكثر إثارة من كومة من دفاتر الملاحظات وأقلام الرصاص والممحاة والعصي اللاصقة؟ بمجرد أن تكون لدينا قوائم المستلزمات المدرسية للأطفال في متناول اليد، يقوم معظمنا بطقوس شراء اللوازم المدرسية لأطفالنا معهم، قد يبدو الذهاب إلى المتجر والعثور على جميع العناصر الموجودة في قائمة المستلزمات المدرسية بمثابة البحث عن كنز لأطفالك، دعهم يتخذون قرارات بشأن المستلزمات،على سبيل المثال، انتقاء ألوان وتصميمات دفتر الملاحظات التي تناسب شخصياتهم.

حدد الأهداف معًا

تحديد الأهداف مهم سواء كان الأمر يتعلق بتكوين ثلاثة أصدقاء جدد، أو كسب طالب الشهر، أو التحسن في مجال موضوع ما، فإننا نحدد هذه الأهداف في مظروف خاص، وبعد ذلك، نقوم بالمتابعة مع في نهاية العام للتفكير في تلك الأهداف.

تحضير وجبات مغلفة خاصة

يقولون إن الطعام هو الطريق إلى القلب، وهذا صحيح بالتأكيد لأطفالنا، ويعد إعداد وجبة خفيفة أو غداء لهم "يبدو وكأنهم في المنزل" طريقة رائعة لجعلهم يشعرون بمزيد من الأمان أثناء مغامرتهم للذهاب إلى المدرسة، ويمكنك أيضًا السماح لهم باختيار الأطعمة أو الوجبات الخفيفة المفضلة لديهم.

قم باقامة حفلة العودة إلى المدرسة

تعد حفلات العودة إلى المدرسة طريقة رائعة لتخفيف توتر العودة إلى المدرسة، بالإضافة إلى إعادة التواصل مع الأطفال الذين ربما فقدت الاتصال بهم خلال العطلة الصيفية.

احصل على علاج ليلة قبل المدرسة

يرغب الجميع في الترويج لعادات الأكل الصحية لأطفالهم، ولكن الحصول على مكافأة لهم في الليلة التي تسبق بدء المدرسة هو وسيلة ممتعة للدخول في العام الدراسي الجديد وداعًا لمتعة الصيف.

اقرأ كتابًا خاصًا

يعد قراءة كتاب دافئ ومريح قبل اليوم الأول من المدرسة طقسًا رائعًا يمكن أن يساعد طفلك على الشعور بالأمان، وهي أحد الطقوس المفضلة للكثير قبل للعودة إلى المدرسة.

ذكريات لسنوات قادمة

يمكن لطقوس وتقاليد اليوم الأول أن تجعل الانتقال إلى المدرسة أكثر راحة وخالية من الإجهاد لأطفالك ابحث عن الأشياء التي يمكنك فعلها معهم والتي لن تكون ممتعة فحسب، بل تبني أيضًا ذكريات عزيزة لسنوات قادمة.