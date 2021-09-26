لاستقبال الخريف.. شرفات ترحيبية لمنزلك موضة 2021

مع استقبال فصل الخريف تعتبر المساحات الخارجية واحة استرخاء نهائية، للاستمتاع بالهواء، ويفضل الكثيرين زراعة الزهور في الشرفة، والتي تعطي مظهر جذاب، ونرصد في التقرير التالي أبرز الديكورات لشرفة خريفية مشرقة بحسب موقع "digsdigs".

شرفة مزرعة مشرقة مع أريكة من الخيزران الأبيض، وأزهار ونباتات بوعاء، وطاولات جانبية ومصابيح معلقة وطاولة.

شرفة مزرعة ساحرة مع مقعد معلق مع وسائد مخططة وكرسي من الخيزران ووسائد ونباتات في صناديق خشبية وفوانيس ريفية عتيقة.

شرفة مزروعة أنيقة مع كراسي هزازة بحرية ووسائد بيضاء وسجادة منقوشة وصناديق والكثير من القرع وإكليل من الزهور لفصل الخريف.

شرفة مزروعة مع أريكة منجدة مخططة، وكرسي من الخيزران، ونباتات بوعاء ومساحات خضراء وفوانيس على الجدران.

شرفة منزل مزرعة مع مقعد أسود والكثير من الوسائد والقرع والزهور والمساحات الخضراء والشمعدانات العتيقة على الجدران.

شرفة مزروعة مع سجاد منقوشة، وأزهار بوعاء، وقرع، وأشجار بوعاء وأكاليل من الريش بالإضافة إلى فوانيس الحائط.

شرفة مزرعة مصممة لفصل الصيف، مع هزازات خشبية ونباتات بوعاء وعلامة وسجادة هي مساحة ترحيبية للغاية.

شرفة مزروعة مع مقعد أبيض مغطى بالسلاسل، والعديد من فوانيس الشموع، وكرسي خوص أبيض وبعض المنسوجات الجميلة لإضفاء الراحة على المساحة.

شرفة مزروعة بها كرسي من الخيزران ومنسوجات مطبوعة، ومقعد معلق ، وسجاد متعدد الطبقات، وخزانة جانبية بالإضافة إلى أزهار ومساحات خضراء.

شرفة مزروعة مع أثاث من الخيزران الأسود، ومقعد منجد معلق، وطاولات جانبية ووسائد وسجادة مخططة بالإضافة إلى الوسائد.

شرفة مزرعة كبيرة وترحيبية مع مجموعة طعام خشبية بسيطة ومقاعد خشبية مع تنجيد وطاولات جانبية ونباتات أُصص.

شرفة مزرعة حديثة جميلة مع أثاث من الخيزران المحايد ومقعد وكراسي منجدة وأشجار بوعاء وفوانيس.

رواق ساحلي لمزرعة حديثة مع أثاث من الخيزران وكرسي معلق على شكل بيضة وطاولة قهوة وإكسسوارات مخططة ونباتات بوعاء.

شرفة مزرعة حديثة مصممة لفصل الصيف، مع أثاث خشبي بسيط ووسائد مشرقة وطاولات جانبية خضراء جريئة وأشجار بوعاء

شرفة مزرعة حديثة مع سجادة مطبوعة باللون الأسود، ووسائد هزازة سوداء ووسائد مطبوعة، ونباتات بوعاء وأزهار مريحة للغاية.

شرفة مزروع مع أريكة من الخيزران الأسود مع الكثير من الوسائد مع إضافة بعض العلامات وإكليل من الخضرة.