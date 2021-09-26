اليمن.. مقتل وإصابة 13 فردا فى الجيش بقصف استهدف حفلا عسكريا

قتل وأصيب 13 عنصرا من الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، بقصف صاروخي يعتقد أن جماعة "أنصار الله" الحوثية شنته في محافظة حجة شمال غربي البلاد.

ونقلت وكالة "تاس" عن مصدر عسكري يمني قوله إن "قصفا يعتقد أنه بصاروخ باليستي استهدف حفلا نظمه الجيش اليمني بمناسبة الذكرى الـ59 لثورة الـ26 من سبتمبر، في ثكنة بمديرية مِيدي الساحلية شمال غربي حجة".

وأضاف أن "القصف أوقع ثلاثة قتلى و 10 جرحى من المشاركين في الاحتفال".

ولم يصدر أي تعليق عن جماعة "أنصار الله" حول الاعتداء.

وعلى صعيد آخر، بحث وزير الخارجية وشئون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، بنيويورك، مع المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندر كينج، آخر تطورات الأوضاع والجهود المبذولة لإحلال السلام في اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، أن اللقاء تناول فرص إحياء العملية السياسية لإنهاء الحرب في اليمن؛ في ظل تصعيد ميليشيا الحوثي بمأرب ومحاولات التقدم بمحافظة شبوة وأبين، واستمرار استهدافها للبنية التحتية والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، و مواصلة استخدام خزان "صافر" كورقة سياسية لتهديد اليمن والإقليم، بالإضافة إلى استعراض سبل دعم الاقتصاد اليمني و استعادة استقرار العملة الوطنية.

وأكد بن مبارك أن الضمان لاستعادة عملية السلام في البلاد يبدأ بالضغط على الحوثيين لوقف الاعتداءات المستمرة، و القبول بوقف إطلاق نار شامل يمهد لمعالجة القضايا الإنسانية و استئناف المشاورات السياسية.

وأشار المبعوث الأمريكي تيم كينج إلى أهمية مواصلة المساعي لاستعادة المسار السياسي، و ضرورة وقف الحوثيين لجميع العمليات العسكرية بمأرب وغيرها من المناطق والامتناع عن الأعمال المزعزعة للاستقرار في اليمن و دول الجوار.