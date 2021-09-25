وزير التعليم الماليزي يوصي بضرورة اتخاذ الاستعدادات اللازمة قبل عودة الدراسة

شدد وزير التعليم الماليزي الدكتور محمد راضي، اليوم السبت: على جميع المدارس بضرورة اتخاذ الاستعدادات اللازمة قبل عودة الطلاب إلى المدارس في الثالث من أكتوبر المقبل.

وقال راضي، في تصريحات له أوردتها صحيفة "ذا ستار" الماليزية: إنه من بين الأمور التي يجب على المدارس الانتباه إليها؛ توفير نظام تهوية جيد لتقليل مخاطر الإصابة بفيروس كورونا ولا سيما متغير دلتا "السلالة الهندية المتحورة من الفيروس".

كما شدد على أهمية توفير نظام تهوية جيد ليس فقط في الفصول الدراسية والغرف والمكاتب، ولكن في جميع أرجاء المدرسة، مؤكدًا ضرورة الانتهاء من جميع الاستعدادات والتجهيزات قبل بدء العودة إلى المدارس.

وأعلنت وزارة الصحة الماليزية، اليوم السبت، تسجيل 13 ألفاً و899 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، ليصبح إجمالي الإصابات مليونين و185 ألفاً و131 حالة.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية: إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.