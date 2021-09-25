السبت 25 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة أم و3 من أطفالها باشتباه تسمم غذائي في بني سويف

تسمم
تسمم

أصيبت أم و3 من أطفالها، السبت، باشتباه تسمم غذائي بعد تناولهم وجبة منزلية فاسدة، بعزبة أحمد وهبه التابعة لمركز بني سويف.

وتلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا يفيد بوصول أم و3 من أطفالها إلى مستشفى بنى سويف التخصصي مصابين باشتباه تسمم غذائي بعد تناولهم وجبة منزلية فاسدة، داخل منزلهم بعزبة أحمد وهبه التابعة لمركز بني سويف.

وبالكشف الظاهري على المصابين بعد نقلهن إلى مستشفى بنى سويف التخصصي حيث تبين أن الأم وتدعي "إيمان.ر ح"30 سنة، وأطفالها "بسمة.م.ر" 13 سنة، وحبيبة.م.ر" 10 سنوات،  ورحمة.م.ر" 8 سنوات.

وقام الأطباء بعمل غسيل معدة، وأخذ عينات ووضعهم تحت العلاج والملاحظة بقسمي الباطنة والأطفال وعمل الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة.

بني سويف تسمم مستشفى بني سويف الفحوصات الطبية الفحوصات الطبية اللازمة تسمم غذائي

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