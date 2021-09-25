السبت 25 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير السياحة يشارك في افتتاح المهرجان الثقافي الدولي «جوتيه»

وزير السياحةً اثناء
وزير السياحةً اثناء المشاركة

شارك الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، في افتتاح المهرجان الثقافي الدولي الأول للتذوق "جوتيه" تحت شعار "عالم واحد، ثقافات متعددة" والذي استضافته مساء، اليوم السبت، حديقة قصر البارون إمبان بمصر الجديدة.

وافتتحت المهرجان نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بالإنابة عن رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والكاتبة مروة الطبجي رئيس تحرير مجلة نصف الدنيا ورئيس المهرجان إلى جانب مشاركة سفراء وممثلين عن الدول المشاركة بالمهرجان.

يهدف المهرجان إلى تبادل الثقافات ومزج الحضارات بين بلدان العالم المختلفة، من خلال تقديم كل دولة مشاركة أشهر اكلاتها وفنونها ومنتجاتها اليدوية.

وتضمن المهرجان تقديم وتذوق أشهر الأطباق التقليدية وتقديم عروض فلكلورية، ومعروضات لمنتجات ومشغولات يدوية تشتهر بها الدول المشاركة.  

وقد ضمت قائمة الدول المشاركة فى فعاليات المهرجان كل من “فلسطين، الجزائر، تونس، أرميينيا، تايلاند، كولومبيا، روسيا، إسبانبا، سلوفيينيا، ايرلندا، الهند، بيرو، أوكرانيا، إندونسيا، بلجيكا، جورجيا”.

وزير السياحة والآثار ومنظمة السياحة العالمية الترويج لسياحة الطعام الاكلات المصرية موكب المومياوات الملكية

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