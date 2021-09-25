السبت 25 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

تحالف الأحزاب المصرية يوافق بالإجماع على إنشاء منصة لحقوق الإنسان

تحالف الاحزاب
تحالف الاحزاب

وافق تحالف الأحزاب المصرية بالإجماع خلال اجتماعه مساء اليوم برئاسة النائب تيسير مطر عضو مجلس الشيوخ رئيس حزب إرادة جيل ، وذلك  انطلاقا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، على اقتراح الأمين العام للتحالف المحاسب تيسير مطر، على إنشاء منصة حقوق الإنسان داخل التحالف برئاسة الأمين العام وعضوية رؤساء الأحزاب وعضوية رؤساء لجان حقوق الإنسان بأحزاب التحالف وعدد من الشخصيات العامة المهتمة بحقوق الإنسان

كما وافق المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب المصرية خلال مناقشة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، على  فتح الباب لانضمام أحزاب وكيانات أخرى ويتم تشكيل هيئة مكتب لها على أن يكون أهدافها المتابعة والمشاركة فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من خلال مقترحات أحزاب التحالف والرد على البيانات والتصريحات الكاذبة وإنشاء مرصد لحقوق الإنسان لتلقى اى شكاوى والتعاون والتواصل مع المجلس القومى لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.

الرئيس عبدالفتاح السيسي وزارة الصحة عبدالفتاح السيسي حقوق الانسان الأحزاب مجلس النواب

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