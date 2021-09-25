عامل يقتل زوجته ويشعل النيران في مسكنهما بمنشأة القناطر

أقدم عامل على قتل زوجته بالاعتداء عليها بآلة حادة، وأشعل النار بالمنزل ما أسفر عن إصابته، بمنطقة منشأة القناطر بالجيزة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وبيان معاناة المتهم من مرض نفسي من عدمه.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتمت السيطرة على الحريق وعثر على جثة ربة منزل مصابة بالرأس نتيجة الاعتداء عليها بآلة حادة، كما تبين إصابة زوجها بالحريق.

بإجراء التحريات الأولية تبين أن الزوج وراء قتل المجني عليها، وإشعال النيران بالمنزل، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.