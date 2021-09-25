مطار الأقصر يستقبل أولى الرحلات القادمة من رومانيا (صور)

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استقبل مطار الأقصر الدولي، اليوم السبت، أولى الرحلات القادمة من رومانيا من مطار أتوبينى ثم تتوجه إلى مطار الغردقة بخط سير رومانيا/ الأقصر/ الغردقة، في إطار الجهود المشتركة التى تقوم بها وزارة الطيران المدنى مع جميع قطاعات الدولة لتنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

واستقبلت إدارة مطار الأقصر الطائرة برش المياه عليها كتقليد متبع دوليا للترحيب بها كأول رحلة طيران لشركة "Blue air" في المطار، وكان في استقبالها الطيار هشام فريد مدير مطار الأقصر الدولي.

كما استقبل فريق العلاقات العامة بالمطار السائحين بالهدايا والورود والشيكولاته ترحيبا بوصولهم إلى مصر.

ومن المقرر أن تسيير شركة Blue air رحلة واحدة يوم السبت من كل أسبوع إلى مطار الأقصر الدولى.

وتلتزم المطارات المصريةً بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الدولة للقادمين من مختلف الجنسيات وعدم المرور دون تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين – تايلاند – أمريكا الشماليةوالجنوبية – كندا ومطارات لندن هيثرو – باريس – فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمةمن هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسىعلم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار.