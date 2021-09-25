السبت 25 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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عالم

إيطاليا تسجل 50 وفاة و3500 إصابة جديدة بكورونا

كورونا في إيطاليا
كورونا في إيطاليا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، مساء السبت، عن تجاوز حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا اليوم عتبة الـ3.5 ألف حالة، في تراجع طفيف عن حصيلة أمس.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إنها سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 50 وفاة و3525 إصابة جديدة بالفيرو مقارنة مع 52 وفاة و3797 إصابة أمس فيما تماثل 4451 مريضًا للشفاء.

وسجلت في البلاد منذ بداية الجائحة أربعة ملايين و657215 إصابة بالفيروس، منها 130653 حالة وفاة في ثامن أكبر حصيلة على مستوى العالم.

إيطاليا وزارة الصحة فيروس كورونا وفيات اصابات جديدة

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