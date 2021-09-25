«تناولت كل أنواع المخدرات».. أزمات في حياة أنجلينا جولي

تصدر اسم أنجلينا جولي مواقع البحث خلال الساعات الماضية بعد رفع زوجها النجم العالمي براد بيت دعوى قضائية جديدة ضدها، متهما إياها بأنها تحاول الحصول على حصته من عملية تقسيم حصصهما في ممتلكات الزوجين السابقين في فرنسا، لم تكن هذه الأزمة هي الأولى التي مرت بها النجمة الأمريكية لكن هناك العديد الأزمة التي واجهتها وهو ما تستعرضه “الدستور” في السطور التالية:

رحل والد أنجلينا جولي عندما كان عمرها عامًا واحدًا فقط

انفصل جون فويت والد الممثلة عن والدتها مارشلين برتراند عندما كان عمرها عام واحد فقط، ويبدو أن هذا الأمر كان له تأثير طويل المدي علي الممثلة، وفقا لموقع style



حاولت إيذاء نفسها بالسكين أكثر من مرة

اعترفت جولي بأنها مفتونة بوضع السكاكين بالقرب منها وهي من هواة جمعها.

وصرحت انها لديها العديد من الندوب بسبب السكاكين كان أولها عندما كان عمرها 14 عامًا فقط، وقالت أيضا أنها استخدمت السكاكين في غرفة النوم خلال علاقتها الأولي.



مرت بمرحلة فقدان الشهية خلال المدرسة الثانوية

أنجلينا جولي هي واحدة من المشاهير الذين لم يحظوا بشعبية كبيرة في المدرسة الثانوية، حيث قضت وقتًا عصيبًا في مدرسة بيفرلي هيلز الثانوية، وعانت من فقدان الشهية العصبي.

واعترف الأخ الأكبر لجولي جيمس هافن ذات مرة بأنها كانت لا تولي اهتمامًا كبيرًا للطعام خاصة في المرحلة الثانوية، وأصبح قلقًا للغاية بشأنها بعد وفاة والدتهما في عام 2007.

وحكت جولي بأن هذه المحنة تركتها بالفعل تبدو أنحف من المعتاد.

أصيبت باكتئاب حاد

تزوجت أنجلينا جولي من زوجها الأول النجم المشارك في فيلم "Hackers" جوني لي ميلر ، في عام 1996 لكن زواجهم لم يوفق، وعندما لعبت دور البطولة في عام في فيام 1998 "Gia" ، وهو فيلم تلفزيوني يجسد الحياة الماساوية لعارضة الأزياء جيا كارانجي.

و قالت جولي لـوسائل الإعلام أن لديها أوجه تشابه كافية مع عارضة الأزياء، وتحقق جزء من هذا بنهاية الفيلم أصيبت أنجلينا جولي بإكتئاب وتطور الأمر حتى أنها توصلت إلى خطة لإنهاء حياتها، ولكن بعد فترة من الوقت تحسنت جولي وفازت جولي بجائزة غولدن غلوب عن الفيلم في النهاية .



تناولت كل عقاقير المخدرات تقريبا

لدى أنجلينا جولي تاريخ من تعاطي المخدرات، ولم تحاول إخفاء هذا الأمر، وقالت ذات مرة "لقد كان الهيروين قريبًا جدًا مني في حياتي"، واعترفت بتناولها لعددد من العقاقير الطبية الأخري خلال مقابلة صريحة بشكل خاص في عام 1998 ، حسب الديلي ميل وقالت بأنها تناولت الهيروين والإكستاسي والإس دي ، وعدد كبير من الحبوب المخدرة الأخري.

وقالت جولي أنها توقفت عن تناول هذه العقاقير لفترة طويلة ، لكن هذا لم يكن صحيحًا وفقًا للرجل الذي يدعي البعض انه من يزودها بهذه العقاقير في عام 2014 ، حيث تسرب لتاجر المخدرات المدان فرانكلين ماير مقطع فيديو لجولي يظهر طلبها للمخدرات في هذا العام.