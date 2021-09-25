الفلبين: إصدار 138 ألف شهادة تطعيم رقمية للملقحين ضد كورونا

أعلن مسئول بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الفلبين، اليوم السبت، أن الحكومة سلمت 138 ألف شهادة تطعيم رقمية على الأقل للأشخاص الملقحين بشكل كامل ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك منذ إصدار برنامج الشهادات الرقمية في بداية سبتمبر الجاري.

وقال وكيل الوزارة ماني سينتيك- خلال مؤتمر صحفي نقلته شبكة (إيه بي إس- سي بي إن) الفلبينية- إن "أكثر من نصف العدد الإجمالي للمتقدمين، والبالغ إجمالي أعدادهم 225 ألف شخص، حصلوا على شهادات التطعيم الرقمية"، لافتا إلى أن المسافريين الدوليين والفلبينيين العاملين بالخارج لديهم أولوية الحصول على الشهادة.

وأوضح أنه بإمكان الشخص المتلقي لجرعتي التطعيم التقديم على طلب الحصول على الشهادة الرقمية عقب مرور يومين على الأقل من تلقيه الجرعة الثانية، كما سيتم إطلاق تطبيق لبرنامج إصدار شهادات التطعيم الرقمية بالتعاون مع وزارة الصحة، بهدف الحصول عليها بشكل فوري، ويمكن حفظها على الهاتف المحمول.

وفى سياق متصل، قال المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية هاري روكيه إن "فريق عمل إدارة الأمراض المُعدية المستجدة وافق على بعض التعديلات في إجراءات مكافحة (كوفيد- 19)، على أن تدخل حيز التنفيذ من أول أكتوبر المقبل، مع بقاء منطقة العاصمة الكبرى تحت مستوى التأهب الرابع".

وأضاف أن الأشخاص أكبر من 65 عاما وأصغر من 18 عاما سيكون مسموحًا لهم الخروج لممارسة الرياضة، على أن تكون تحركاتهم محدودة داخل المنطقة العامة حول محل سكنهم.

من ناحية أخري، أكد وزير الخارجية ​الفلبيني​، تيودورو لوكسين، أن لقاح ​(سبوتنيك- v) الروسي المضاد لفيروس كورونا​ آمن وليست له آثار جانبية، مشيرا إلى أن إدارة الغذاء والدواء الفلبينية وافقت مارس الماضي على استخدام اللقاح في حالات الطوارئ.