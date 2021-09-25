السبت 25 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأييد تغريم مرتضى منصور والمذيع أحمد جمال 20 ألف جنيه بتهمة سب ممدوح عباس

مرتضى منصور
مرتضى منصور

أصدرت محكمة جنح الهرم بالجيزة، اليوم السبت، حكمها بتغريم المستشار مرتضى منصور والمذيع أحمد جمال ٢٠ ألف جنيه، بسبب اتهامه بالسب والقذف ضد ممدوح عباس.

وشهدت الجلسة الماضية، استئناف المستشار مرتضي منصور على الحكم الصادر ضده هو ومذيع قناة الزمالك أحمد جمال، الذي يقضي بتغريمه 15 ألف جنيه في 4 دعاوي مقامة من الإعلامي عبدالناصر زيدان، ورئيس الزمالك الأسبق ممدوح عباس، ونائب رئيس مجلس إدارة الزمالك السابق هاني العتال يتهمانه بالسب والقذف.

وفي شهر يوليو الماضي، غرمت محكمة الهرم مرتضى منصور في دعويين منفصلتين بـ10 آلاف جنيه لكل دعوى، وتعويضًا مدنيًا مؤقًتا 501 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وألزمته بالمصاريف ومبلغ خمسين جنيهًا أتعاب المحاماة.

ورد هاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك السابق تعليقًا على تلك الأحكام بما يؤكد احترامه الشديد والكامل لأحكام القضاء المصري الشامخ، وحفاظًا منه على استقرار القلعة البيضاء الفترة الحالية، وأنه ملتزم الصمت لأنه يعي صعوبة المرحلة التي يمر بها النادي.

جنح الهرم محكمة جنح الهرم المستشار مرتضى منصور

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