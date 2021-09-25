السبت 25 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

انجيلا ميركل تدعو إلى تعزيز دور ألمانيا في الأمن الدولي

ميركل
ميركل

دعت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل إلى تعزيز دور ألمانيا في الأمن الدولي.

وخلال مشاركتها في آخر فعالية انتخابية لمرشح تحالفها المسيحي لمنصب المستشار، أرمين لاشيت، قالت ميركل في مسقط رأس الأخير بمدينة آخن اليوم السبت:" ألمانيا لا يمكنها أن تعيش بشكل جيد إلا إذا استخدمت رخائها أيضا من أجل الأمن".

ورأت ميركل أن على ألمانيا أن تسهم أيضا في أن " يتمكن آخرون من العيش بأمان" محذرة من أنه بدون ذلك ستتوقف أجهزة في الخارج عن تقديم المساعدة لألمانيا والبعث بإشارات مفيدة كما حدث في إحباط الهجوم المحتمل على المعبد اليهودي في مدينة هاجن.

وأعربت ميركل عن اعتقادها بأن الأمن يتوقف أيضا على التعايش الدولي وقالت إن من المهم لهذا السبب أن تدعم ألمانيا قواتها الأمنية وأن تقدم لها أفضل تجهيزات وأن توفر لها المال ولا تعامل الجيش والشرطة بريبة.

كان الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير دعا خلال خطبته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي إلى أن تنهج بلاده سياسة خارجية أكثر صدقا وذكاء وقوة كدرس مستفاد من فشل المهمة الغربية في أفغانستان.

ودعا شتاينماير إلى زيادة تحمل ألمانيا وأوروبا للمسؤولية في العالم بما في ذلك المسؤولية على الصعيد العسكري.

وفي سياق متصل، واصلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل دعمها لخليفتها المحتمل أرمين لاشيت في آخر فعالية لحملته الانتخابية، قبل يوم على الانتخابات العامة المقررة في البلاد غدًا الأحد.

وقالت ميركل اليوم السبت خلال اجتماع حاشد مع لاشيت في مسقط رأسه بمدينة آخن: "الأمر غدًا يدور حول بقاء ألمانيا مستقرة... من يحكم ألمانيا، مسألة مهمة".

وذكرت ميركل أن لاشيت قاد بنجاح ولاية شمال الراين-ويستفاليا بصفته رئيسًا لحكومتها، وليس هذا فحسب، بل فعل أيضًا الكثير من أجل وحدة أوروبا، مضيفة أن أعماله تتسم بـ"بناء الجسور" وإشراك الناس.

وقالت ميركل إن لاشيت أظهر على مدار مسيرته السياسية أنه يدعم مبدأ التضامن، والحزب المسيحي الديمقراطي، ليس فقط نظريًا، "بل بحماس ومن القلب".

المستشارة الألمانية المانيا ميركل أفغانستان المعبد اليهودي

رئيس التحرير

وائل لطفي

التأسيس الثالث للدولة المصرية

الأكثر قراءة

رابط اعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021

وزيرة الصحة توجه مديرى المستشفيات بالاستعداد لذروة الموجة الرابعة لكورونا

مصرع تاجر عسل رميًا بالرصاص أمام أعين الركاب بقطار فى المنوفية

مصدر بـ«الصحة»: سجلنا «صفر انتظار» بقوائم التلقيح ضد كورونا من أجل السفر

حكم نهائى بحظر استخدام المساجد لأهداف سياسية

تأجيل محاكمة الفنانة سارة التونسي في اتهامها بالعمل دون تصريح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسرى عبيد

بعد أزمة الغواصات الفرنسية.. أمريكا وطعن الحلفاء فى الظهر

د. منى حلمى

"أريد امرأة حرة".. هكذا يتكلم الرجل الحر

حسين دعسة

مهلة عباس!

ماجد حبته

السودان وأزمة ذوى الأصول!

سمر عادل

إيران فى إفريقيا خلف التنافس الاقتصادى

صفاء النجار

هل يمكن لنصف كيلو عدس أصفر أن يغير العالم؟ «2-2»

عفاف السيد

حين دخل علينا «القوم»

د.كريمة الحفناوى

قصر ثقافة المطرية ومواجهة التطرف والإرهاب

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة العراقية تعلن رفضها محاولات التطبيع مع إسرائيل

الحكومة العراقية: طرح مفهوم التطبيع مرفوض دستوريًا وقانونيًا وسياسيًا

أغلى مطاردة.. كم أنفقت إسرائيل للبحث عن «أسرى جلبوع»؟