انجيلا ميركل تدعو إلى تعزيز دور ألمانيا في الأمن الدولي

دعت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل إلى تعزيز دور ألمانيا في الأمن الدولي.

وخلال مشاركتها في آخر فعالية انتخابية لمرشح تحالفها المسيحي لمنصب المستشار، أرمين لاشيت، قالت ميركل في مسقط رأس الأخير بمدينة آخن اليوم السبت:" ألمانيا لا يمكنها أن تعيش بشكل جيد إلا إذا استخدمت رخائها أيضا من أجل الأمن".

ورأت ميركل أن على ألمانيا أن تسهم أيضا في أن " يتمكن آخرون من العيش بأمان" محذرة من أنه بدون ذلك ستتوقف أجهزة في الخارج عن تقديم المساعدة لألمانيا والبعث بإشارات مفيدة كما حدث في إحباط الهجوم المحتمل على المعبد اليهودي في مدينة هاجن.

وأعربت ميركل عن اعتقادها بأن الأمن يتوقف أيضا على التعايش الدولي وقالت إن من المهم لهذا السبب أن تدعم ألمانيا قواتها الأمنية وأن تقدم لها أفضل تجهيزات وأن توفر لها المال ولا تعامل الجيش والشرطة بريبة.

كان الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير دعا خلال خطبته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي إلى أن تنهج بلاده سياسة خارجية أكثر صدقا وذكاء وقوة كدرس مستفاد من فشل المهمة الغربية في أفغانستان.

ودعا شتاينماير إلى زيادة تحمل ألمانيا وأوروبا للمسؤولية في العالم بما في ذلك المسؤولية على الصعيد العسكري.

وفي سياق متصل، واصلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل دعمها لخليفتها المحتمل أرمين لاشيت في آخر فعالية لحملته الانتخابية، قبل يوم على الانتخابات العامة المقررة في البلاد غدًا الأحد.

وقالت ميركل اليوم السبت خلال اجتماع حاشد مع لاشيت في مسقط رأسه بمدينة آخن: "الأمر غدًا يدور حول بقاء ألمانيا مستقرة... من يحكم ألمانيا، مسألة مهمة".

وذكرت ميركل أن لاشيت قاد بنجاح ولاية شمال الراين-ويستفاليا بصفته رئيسًا لحكومتها، وليس هذا فحسب، بل فعل أيضًا الكثير من أجل وحدة أوروبا، مضيفة أن أعماله تتسم بـ"بناء الجسور" وإشراك الناس.

وقالت ميركل إن لاشيت أظهر على مدار مسيرته السياسية أنه يدعم مبدأ التضامن، والحزب المسيحي الديمقراطي، ليس فقط نظريًا، "بل بحماس ومن القلب".