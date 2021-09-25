السبت 25 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

رابط موقع تقديم تنسيق الثانوية العامة 2021

تنسيق2021
تنسيق2021

موقع تقديم تنسيق الثانوية العامة 2021 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل حاليا منذ فتح باب تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة ممن اجتازوا امتحانات الدور الثاني، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات وموعد تسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق 2021


رابط موقع تقديم تنسيق الثانوية العامة 2021


يمكن لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية ممن اجتازوا امتحانات الدور الثاني وتخلفوا عن التقديم في المرحلة الأولى والثانية من التنسيق تسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

  • تسجيل الدخول عبر موقع التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي من خلال هذا الرابط (من هنا)
  • اختيار أيقونة تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني
  • تحديد تشعيب الطالب ( علمي، أدبي)
  • كتابة بيانات الطالب الراغب في تسجيل رغباته كاملة في الخانات المخصصة لذلك ( الاسم، الرقم القومي، محافظة الإقامة،..)
  • كتابة مجموع الطالب الحاصل على في الثانوية العامة
  • الضغط على قائمة الكليات المتاحة للطلاب بناء على البيانات المطلوبة
  • تسجيل رغبات الطلاب في استمارة التنسيق والتأكد من ملء كافة الخانات
  • الضغط على زر الحفظ

موعد تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة

فعلت وزارة التعليم العالي موقع تنسيق الجامعات لطلاب الدور الثاني ممن تخلفوا عن تسجيل رغباتهم في المرحلة الأولى والثانية خلال الفترة من 23 _ 27 سبتمبر الجاري وذلك عقب إغلاق باب تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة أول الأسبوع الماضي للتوزيع على الكليات والمعاهد المتاحة لهم وفقا لقواعد مكتب التنسيق وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 خلال الموجة الرابعة وظهور متحور الفيروس "دلتا بلس"   الذي ينتشر بسرعة فائقة بين المواطنين

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موعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة من التنسيق

يمكن استخدام موقع تقديم تنسيق الثانوية العامة 2021 للحصول على اسم الكلية أو المعهد المرشح له الطالب وفقا لضوابط مكتب التنسيق، وذلك عقب إغلاق باب تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني حيث يتم الإعلان عن نتسيقهم و تنسيق طلاب المرحلة الثالثة معا خلال 72 ساعة فقط ليتمكنوا من إنهاء إجراءات التقديم في الكليات قبل موعد بدء العام الدراسي الجديد 2021 _ 2022 في 9 أكتوبر المقبل.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

التأسيس الثالث للدولة المصرية

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