السبت 25 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط تنسيق الدور الثانى لطلاب الثانوية العامة 2021

تنسيق الدور الثانى
تنسيق الدور الثانى

بعد إعلان وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي عن نتائج الدور الثاني لامتحانات الثانوية العامة ستبدأ الوزارة في استقبال رغبات طلاب الدور الثاني للثانوية العامة 2021.

 

وقد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن خطوات وموعد تسجيل رغبات الدور الثاني للثانوية العامة 2021، لافتة إلى أنه سيتم استقبال رغبات الطلاب الناجحين في الدور الثاني والطلاب المتخلفين عن التقدم من المرحلتين الأولى والثانية.

 

خطوات تسجيل رغبات تنسيق الدور  الثاني للثانوية العامة 2021

كشفت وزارة التربية والتعليم عن بدء استقيال  التنسيق الإلكتروني لطلاب الدور الثاني للثانوية العامة 2021 عبر هذا الرابط https://tansik.egypt.gov.eg/application/، وذلك بداية من اليوم السبت الموافق 25 سبتمبر ولمدة ثلاثة أيام، على أن تنتهي الفترة المحددة يوم الإثنين الموافق 27 من نفس الشهر، تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

 

موعد تسجيل رغبات الدور الثاني للثانوية العامة 2021.

وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خطوات وموعد تسجيل رغبات الدور الثاني للثانوية العامة 2021، بداية من الكشف عن الحد الأدنى المرحلة بحد أدنى 50% للشعبة العلمية علوم ورياضة، و50% للشعبة الأدبية، بواقع 205 درجة لكل منهما.

 

وأوضحت الوزارة إتاحة تسجيل الرغبات عن طريق معامل التنسيق الإلكتروني المتاحة بالجامعات المختلفة، والتي ستُفتح أمام الطلاب من الساعة التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرًا يوميًا خلال أيام المرحلة.

 

كيفية تسجيل رغبات الدور الثاني للثانوية العامة 2021

فى البداية الدخول عبر تلك الربط https://tansik.egypt.gov.eg/application

واختيار خانة تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 

الدخول بالاسم ورقم جلوس الطالب والرقم السري الخاص بة

 مراجعة البيانات الخاصة بالطالب، 

والبدء بعدها في تسجيل الرغبات للمرحلة والاختيار من بين الكليات المتاحة، وفقا لقواعد التوزيع الجغرافي التي حددها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

المرحلة الثالثة الدور الثاني طلاب الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة تنسيق الدور الثاني للثانوية العامة 2021 رابط تنسيق الثانوية العامة 2021

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وائل لطفي

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