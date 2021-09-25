محافظ الشرقية يُتابع معدلات تأهيل ترعة النظامية بـ12 مليون جنيه

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع المهندس طارق اللبان، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري أعمال تأهيل ترعة النظامية بزمام هندسة ري الزقازيق، للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ بها، مؤكداً أن المحافظة تولي إهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها وتسعي جاهدة إلى الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ على الشركة المنفذة للمشروع بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للإنتهاء من تنفيذ الأعمال مع مراعاة الجودة في العمل وااإلتزام بالمواصفات المحددة ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ، وتسليم المشروع ودخوله الخدمة الفعلية في الموعد المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المزارعين.

ومن جهته، أوضح المهندس طارق اللبان، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، أنه جاري تنفيذ أعمال تأهيل ترعة النظامية بزمام هندسة ري الزقازيق بداية من الفم وحتى النهاية بطول 6 كم لخدمة زمام 2400 فدان وبتكلفة 12 مليون جنيه , مشيراً إلى أن أعمال التأهيل تشمل التبطين بالدبش بسمك 30 سم وتغليفه بالخرسانة العادية بسمك 10سم والتبطين يشمل القاع والميول، لافتاً إلى أن نسبة التنفيذ الكلية بالمشروع وصلت إلى 50% وجاري مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات للإنتهاء منه ودخوله الخدمة الفعلية طبقاً للجدول الزمني المحدد.

وأضاف أن المشروع يُساهم في الحفاظ على المياه من الهدر وتحسين نوعيتها ويحقق عدالة التوزيع للمياه بين جميع المنتفعين ويعمل على حل مشكلة البطالة وإيجاد فرص عمل حقيقية للشباب حيث يُعد من المشروعات كثيفة العمالة.

وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد تابع مع المهندس طارق اللبان، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، معدلات أداء ونسب تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين 17 ترعة بزمام هندسة ري الحسينية، مشيدًا بالمبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري من خلال تنفيذ مشروعات متكاملة في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي والتعليم والصحة والكهرباء والاتصالات والزراعة بالتنسيق والتكامل بين المحافظة والشعبة الهندسية للقوات المسلحة، بهدف تحسين حياة المواطنين، وتغييرها إلى الأفضل.