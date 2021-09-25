السبت 25 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

قبل ساعات من ختام فعالياته.. إقبال كبير على معرض «كتاب الدقي» للأطفال

معرض كتاب الدقي
معرض كتاب الدقي

افتتح معرض كتاب الدقي للأطفال أبوابه في يومه الأخير في تمام الساعة التاسعة صباحا وحتى العاشرة مساء، بفيلا إبداع بحي الدقي، ويفصلنا عن ختام فعالياته ساعات قليلة، ومنذ فتح أبوابه شهد إقبالا ملحوظاً من قبل المواطنين خاصة السيدات والأطفال الذين سيطروا على المشهد كالعادة لشراء الكتب المتنوعة وخاصة الترفيهية والتعليمية لأطفالهم.

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معرض كتاب الدقي

ومن منطلق التشجيع على القراءة يتيح المعرض الدخول مجانا بدون حجز مسبق بشرط ارتداء الكمامات الطبية حرصًا على سلامة رواد المعرض والمواطنين، ويطرح بعض الكتب بالمجان كذلك بعض الكتب بأسعار منخفضة.

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معرض كتاب الدقي

وعلى الرغم من اقتراب اختتام فعاليات المعرض إلا أن لا زال العديد من الجمهور حريص على زيارته واقتناء الكتب في ساعاته الأخيرة.

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معرض كتاب الدقي

وانطلق المعرض يوم 16 من الشهر الجاري وينتهى اليوم 25 من الشهر نفسه من الساعة الـ9 صباحًا وحتى 11 مساءً، حيث يضم كميات كبيرة من كتب الأطفال بمختلف أنواعها.

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معرض كتاب الدقي

وقال طارق عبدالعزيز أحد رواد المعرض، إنه فرصة جيدة لابد من استغلالها على مدار أيام المعرض خاصة وأن إجازة الصيف أوشكت على الانتهاء وحلول العام الدراسي الجديد، لافتا إلى أن المعرض مميز ويقدم مجموعة متنوعة من الكتب بأسعار مخفضة وهو سبب التوافد عليه بشكل مستمر.

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معرض كتاب الدقي

وأكدت أميمة أشرف إحدى رواد المعرض، أن هناك العديد من الفعاليات والورش التي نظمها المعرض على مدار أيامه وحتى في يومه الأخير مما جعل الإقبال مستمر حتى ساعاته الأخيرة خاصة وأن تلك الفعاليات مهمة للأطفال وأولياء الأمور.

أوضحت أسراء عبدالحفيظ إحدى رواد المعرض، أنها منذ اليوم الأول وهي تحرص على المشاركة بمعرض كتاب الدقي وفي كل مرة تقتنى بعض الكتب وتشارك في الورش والفعاليات المقامة بصحبة أطفالها.

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